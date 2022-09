Rai, momento d’imbarazzo per il conduttore: il ‘dettaglio’ non è passato inosservato; cosa è successo nel corso della puntata.

Da ormai diversi anni, il successo di una trasmissione tv passa anche dai social. È sempre più diffusa, infatti, tra i telespettatori l’abitudine di commentare i programmi in diretta, confrontandosi ed esprimendo le proprie emozioni ‘live’. È accaduto anche qualche giorno fa, nel corso della puntata di una delle trasmissione più amate della Rai.

Trasmissione seguitissima, ma, nel corso della puntata in questione, il conduttore i è lasciato andare ad una piccola gaffe. L”errore’ è stato notato proprio dal popolo web, che, in particolare su Twitter, si diverte a commentare in diretta il programma. Nell’hashtag dedicato alla trasmissione, sono apparsi diversi commenti di utenti che hanno sottolineato quanto successo. Scopriamo i dettagli!

Rai, piccola gaffe del conduttore: il dettaglio non sfugge ai telespettatori

Quello con il quiz di Rai Uno è diventato un appuntamento fisso in estate, per milioni di telespettatori. Parliamo di Reazione a Catena, il game show dedicato alla lunga italiana, in onda nella fascia preserale di Rai Uno nel corso dell’estate. L’edizione attualmente in corso è la numero 16 del quiz, che dal 2019 è affidato alla conduzione da Marco Liorni. Ed è proprio del conduttore romano che vogliamo parlarvi. O meglio, di un piccolo errore che ha commesso, nel corso del famoso gioco dell’ “intesa vincente” di qualche puntata fa.

Tra le parole che i concorrenti, gli Affiatati, dovevano indovinare c’era anche “maggiorenne”. “Chi ha 18 anni?”, è stata la frase scelta dalla coppia per permettere al terzo componente del trio di individuare la parola nascosa. E, la scelta, si è rivelata vincente: la parola è stata indovinata. È a questo punto, però, che Marco Liorni interviene, precisando che la squadra avrebbe potuto optare anche per una soluzione più semplice: “Oppure chi non è minorenne forse era più rapida”, sono state le parole del presentatore, che ha comunque sottolineato come la cosa importante nel gioco sia indovinare e ottenere il punto. Cosa non quadra nelle parole di Liorni?

Ebbene, come notato da diversi telespettatori, i concorrenti non avrebbero potuto usare la parola “minorenne” nel corso della formulazione della frase poiché contiene la stessa desinenza del termine da indovinare. Un errore in cui cadono spesso i concorrenti e, a causa del quale, si torna indietro di un punto: il regolamento della trasmissione, infatti, non permette di utilizzare parole con radici e desinenze uguali al termine ‘misterioso’. Il “consiglio” di Liorni è quindi errato e chiaramente può capitare ma, come sempre, agli occhi attenti del web non sfugga nulla e neanche la piccola gaffe del conduttore è passata inosservata. Ecco alcuni dei commenti apparsi su Twitter proprio nel momento dell’intesa vincente di qualche giorno fa:

E voi, state seguendo questa nuova edizione di Reazione a catena? Per tutti i fan della trasmissione c’è una buona notizia: quest’anno il quiz si allunga e terrà compagnia al pubblico di Rai Uno fino al termine di ottobre.