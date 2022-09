Red Carpet Venezia, cosa fanno le ‘influencer’ dopo aver sfilato: impensabile retroscena

È stato svelato un impensabile retroscena sul Red Carpet di Venezia: sapete che cosa fanno le influencer dopo aver sfilato?

È l’evento più atteso dell’anno ed anche stavolta il Festival del Cinema di Venezia ha gli occhi puntati su di sé. Tantissime le novità che sono state annunciate nel corso di questi giorni e tante altre quelle che ne ne verranno annunciate. Se, però, c’è grande attesa per tutto quello che accadrà fino alla fine di questa settantanovesima edizione, non si può dire il contrario sulle influencer che incanteranno nei prossimi giorni il Red Carpet di Venezia.

A partire da Beatrice Valli, che col suo look ha incantato tutti, fino a Paola Turani, Rosa Perrotta e tante altre, sono davvero diverse le influencer che anche quest’anno hanno sfilato sul Red Carpet di Venezia. Al di là delle polemiche che, anno dopo anno, si creano intorno la loro presenza alla Mostra del Cinema, c’è da dire questa è finalizzata ad un unico scopo: fare pubblicità ai diversi brand che prendono parte all’evento come sponsor.

È proprio sulla sfilata che le influencer tengono sul Red Carpet di Venezia che è stato svelato un impensabile retroscena. Durante una delle scorse puntate de La Vita in Diretta, Rossana Cacio ha raccontato quello che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Nessuno immagina cosa fanno le influencer dopo aver sfilato sul Red Carpet di Venezia

Sembrerebbe proprio che La Vita in Diretta abbia intenzione di lasciare di stucco il suo pubblico puntata dopo puntata. Non solo la rivelazione ‘shock’ di Adriana Volpe su Ilary Blasi, ma anche l’impensabile retroscena sulle influencer dopo aver sfilato sul Red Carpet di Venezia. In questi giorni, si parla solo di loro, dei loro look e della loro bellezza: vi siete mai chiesti, però, cosa fanno dopo essersi susseguite dinanzi ai flash dei fotografi? Rossana Cacio ha raccontato a La Vita in Diretta un retroscena che, senza alcun dubbio, nessuno si sarebbe mai immaginato.

Intorno ad un tavolo a cui erano sedute Rosanna Cancellieri, Barbara Foria e Stefania Orlando, Alberto Matano ha parlato di questa settantanovesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed ha dato parola alla sua inviata per svelare qualche piccola ‘chicca’ del ‘dietro le quinte’. A partire da famose star nazionali ed oltreoceano fino a famose influencer nostrane, sono tantissimi i volti che stanno prendendo parte all’evento. Se le attrici di una certa fama, però, entrano nel teatro per assistere alla proiezioni dei film subito dopo aver sfilato sul red carpet, cosa fanno le influencer? Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che la loro partecipazione all’evento finisca subito dopo, uscendo da un’uscita d’emergenza.

Un retroscena davvero impensabile e che, di certo, nessuno si sarebbe mai immaginato.