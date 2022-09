Regina Elisabetta, l’accessorio che non mancava proprio mai nei suoi look: perché era così importante; il retroscena che non tutti conoscono.

Continua l’incessante pellegrinaggio dei sudditi al castello di Balmoral, la residenza in Scozia dove ieri, giovedì 8 settembre 2022, si è spenta la regina Elisabetta II. La sovrana lascia il trono dopo 70 anni di regno e cede il posto al figlio, re Carlo III, che sarà affiancato dalla regina consorte Camilla.

70 anni di regno durante i quali Elisabetta II si è fatta amare dai suoi sudditi, che ha sempre trattato come cittadini. 70 anni di regno durante i quali la regina non ha mai rinunciato allo stile, nei suoi modi di fare ma anche nel look. Look dove non mancava quasi mai un particolare accessorio, del quale non ha mai fatto a meno. E ci sarebbe un motivo ben preciso dietro la sua scelta.

Regina Elisabetta, l’accessorio dal quale non si separava proprio mai: il motivo

La scomparsa di Elisabetta II segna la fine di un’era, e non solo per gli abitanti del Regno Unito. La regina è stata un esempio di forza e solidità, anche nei momenti più duri del suo lungo regno. E con immenso dolore, da ieri pomeriggio, Londra e il mondo piangono la sovrana, alla quale in tantissimi stanno lasciando fiori, biglietti e omaggi, all’esterno della sua amata tenuta di Balmoral, dove si è spenta. E nel corso dei suoi 70 anni di regno, Elisabetta II è sempre apparsa impeccabile anche in merito ai suoi look.

Uno stile riconoscibile e mai banale, quello che ha caratterizzato la sovrano per tutta la sua vita. E molto vario: abbiamo visto la regina indossare abiti dei più svariati colori, dalle tonalità pastello a quelle fluo. Iconici anche i copricapi indossati da Queen Elizabeth, rigorosamente abbinati all’abito e spesso impreziositi da composizioni di fiori. Dando un’occhiata alle immagini della regina, però, è possibile notate che c’è un altro accessorio in particolare a non mancare quasi mai nei suoi outfit.

Si tratta della borsetta nera, che andava a completare praticamente tutti i look della sovrana. Verosimilmente, la regina possedeva numerosissimi modelli dell’accessorio, ma quasi sempre si trattava di una borsa con manici lunghi e di colore nero: come riporta Fanpage.it, tutte le borse della regina, anche quelle in colori diversi, erano firmate Launer. Il colore che la regina prediligeva per la sua borsetta era, appunto, il nero, che risaltava non poco sui colori sgargianti dei suoi abiti. Ma perché la regina non si separava mai dalla sua borsa?

Come riporta Fanpage.it, nella posizione della borsa vi era nascosto un vero e proprio codice di comunicazione. Se la regina portava la borsa a destra, ad esempio, intendeva comunicare al personale di interrompere una conversazione. Per richiamare l’attenzione della dama di compagnia, invece, Elisabetta II era solita poggiare la borsetta sul tavolo, quando si trovava seduta.