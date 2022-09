Regina Elisabetta, le vere motivazioni dietro i suoi look coloratissimi: ci avreste mai pensato?

Tra le curiosità sulla defunta Regina Elisabetta, una delle più interessanti riguarda i suoi look: sapete perché erano sempre così colorati?

La notizia della morte della Regina Elisabetta ha colto impreparati un po’ tutti noi: nonostante la sua età avanzata, sembrava quasi impossibile che uno dei volti simbolo del ‘900 dovesse lasciare questo mondo. Tanto che ci sembra quasi strana l’idea di un mondo senza di lei. Figura storica importantissima, la sovrana del Regno Unito ha esercitato il suo potere a cavallo tra due secoli e di lei si è scritto, parlato e raccontato tantissimo.

Tra leggenda e realtà, sono davvero innumerevoli le curiosità che hanno circondato il suo personaggio alimentandone la fama planetaria e l’interesse dei suoi contemporanei. Da ieri sera tutto è cambiato ed ora ad occupare il posto che lei ha onorato per ben 70 lunghi anni, c’è suo figlio Carlo, diventato re Carlo III, e Camilla che diventa regina consorte.

In queste ore, si susseguono senza sosta in tv, su Internet e sulla carta stampata gli aneddoti più interessanti sulla vita di Elizabeth II, spesa interamente al servizio della Corona britannica. Il fascino ed il carisma della sua personalità cominciavano già dai suoi iconici look: chi non si è mai chiesto almeno una volta come mai la regina indossasse sempre vestiti dai colori sgargianti quando era in pubblico?

Regina Elisabetta, i suoi look sgargianti hanno fatto la storia: ecco perché vestiva così

Come si può facilmente immaginare, nulla di ciò che riguarda i Reali avviene a caso. In occasione del Giubileo di Platino che ha celebrato il suo longevo Regno iniziato quando aveva appena 25 anni, vi abbiamo parlato ad esempio del motivo per cui la Regina avesse indossato l’abito verde e la spilla a fiocco durante il quarto ed ultimo giorno dell’evento. Oppure, del significato della sua immancabile collana di perle.

Più in generale, però, ciò che ha sempre attirato la curiosità di tutti sono stati i colori vivaci dei suoi outfit. Tutti la ricordiamo e la ricorderemo sempre con i suoi vestiti e cappotti a tinta unita ai quali abbinava cappellini di colore identico, ma perché usava tonalità così accese?

Ebbene, dovete sapere che anche questa scelta aveva motivazioni ben precise. A parte il suo gusto personale, c’erano alla base innanzitutto ragioni di sicurezza. Le guardie del corpo potevano in questo modo individuarla subito tra la folla in caso di pericolo. Inoltre, questo rendersi immediatamente riconoscibile in pubblico era sentito da Elisabetta anche come una sorta di dovere nei confronti del suo ruolo istituzionale. La gente che si recava a vederla, poteva così subito capire che era lei.

Si può proprio dire che la Regina ha scritto una pagina di storia indimenticabile e anche i suoi inconfondibili look ci mancheranno moltissimo.