Ritorno inaspettato a Uomini e Donne: ci sarà anche lei, tutti senza parole

Ritorno inaspettato a Uomini e Donne: ci sarà anche lei nella nuova edizione del programma, tutti senza parole.

Meno dieci giorni all’inizio di una nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi partirà ufficialmente lunedì 19 settembre e noi non vediamo l’ora di conoscere tutto suoi nuovi protagonisti del trono più famoso della tv.

Come sempre, però, le puntate in onda su Canale 5 non sono in diretta: tra la registrazione e la messa in onda trascorrono circa dieci giorni. Anche quest’anno, quindi, è possibile scoprire in anteprima cosa è accaduto in studio! E, nelle ultime ore, è arrivato uno spoiler che riguarda le anticipazioni di mercoledì 7 settembre e giovedì 8 ( rispettivamente la terza e la quarta registrazione di questa nuova edizione). Ebbene, c’è una clamorosa novità in arrivo: tornerà una delle protagoniste assolute del trono Over! Se non temete spoiler, continuate a leggere.

Uomini e Donne, un grande ritorno al trono Over: è proprio lei

Uomini e Donne inizierà col botto. Nelle prime registrazioni delle nuove puntata è successo già di tutto, tra formazioni delle prime coppie e litigi shock. E i colpi di scena non sono mancati neanche nella terza e quarta registrazione, tenutesi ieri e mercoledì. Come anticipato dalla sempre informata pagina Uomini e Donne Classico e Over, assisteremo a un grande ritorno per quanto riguarda il parterre femminile del trono Over.

Un ritorno quasi inaspettato, poiché la dama è assente in studio da diversi mesi. Dama che, proprio nelle scorse settimane, è stata beccata a cena con un famoso ex tronista della trasmissione, tornato da poco single. Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio di lei, Roberta Di Padua, che è tornata in trasmissione proprio perché coinvolta nella segnalazione con Davide Donadei. In studio, infatti, torneranno anche il tronista pugliese e la sua ormai ex Chiara Rabbi: l’ex coppia parlerà per la prima volta in tv della rottura. E, a quanto pare, Roberta potrà dire la sua sulla cena con Davide. Tra loro c’è soltanto amicizia?

La risposta sembra essere proprio sì. Secondo le anticipazioni, infatti, pare proprio che il ritorno di Roberta non riguarderà soltanto una puntata. Dopo il confronto, infatti, la dama ha ricevuto l’invito a cena di un cavaliere che conosciamo molto bene: si tratta di Alessandro Vicinanza, ex fiamma di Ida Platano. I due avevano tentato di riprovarci ma, a quanto pare, non c’è stato lieto fine… di nuovo! Roberta accetterà l’invito di Alessandro?

La risposta è si! Nella registrazione di ieri, giovedì 9 settembre 2022, la dama ha accettato di uscire con Alessandro: cosa accadrà tra di loro? E, soprattutto, come la prenderà Ida? Ricordiamo che le due dame sono già entrate in conflitto in passato per via di Riccardo Guarnieri… Non ci resta che attendere per tutte le news, noi non vediamo l’ora!