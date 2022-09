Sapevate che Natasha Stefanenko ha una sorella? Incantevoli entrambe!

In Italia ormai da molti anni, la bellissima Natasha Stefanenko è legatissima alla sua famiglia d’origine: avete mai visto sua sorella?

Bionda, alta, gambe lunghissime ed occhi color del cielo: dalla Russia Natasha Stefanenko arrivò nel nostro Paese negli anni ’90 per proseguire la carriera di modella iniziata con la vittoria del noto concorso The Look of the Year nel 1992. La sua evidente bellezza le permise di essere notata in un ristorante dal regista televisivo Beppe Recchia e da lì ebbe inizio la sua avventura sul piccolo schermo nostrano.

Non tutti sanno che, prima del grande successo riscosso, Natalya Dmitrievna (questo il suo nome completo all’anagrafe) sembrava essere destinata ad un futuro molto lontano dal mondo dello spettacolo. Nata a Sverdlovsk, in Russia, il 18 aprile del 1969, la Stefanenko si era infatti laureata in ingegneria metallurgica all’Università Nazionale di Scienze e Tecnologia di Mosca e solo in un secondo momento le si aprirono le porte della moda, del cinema e della tv.

Dopo aver lavorato a famose trasmissioni come Per tutta la vita…?, Festivalbar, Target, Convenscion ed aver recitato in alcuni film e fiction come Distretto di Polizia 9, ultimamente abbiamo visto Natasha nelle vesti di concorrente di Pechino Express. Al celebre reality ha partecipato insieme a sua figlia Sasha, oggi 22enne, avuta dal marito Luca Sabbioni.

Proprio in questi giorni, la splendida 52enne è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno dove ha parlato del forte legame che ha costruito in questi anni con la famiglia di suo marito. Con la suocera, Natasha ha un rapporto davvero speciale e sul suo profilo Instagram si possono trovare vari scatti di loro due insieme. E sui social, l’ex modella condivide anche tante foto con la propria famiglia d’origine: è proprio qui che spunta il selfie con sua sorella, l’avete vista?

Natasha Stefanenko e sua sorella: notate la somiglianza?

Nata in una famiglia della Russia Sovietica, la madre di Natasha Stefanenko lavorava come maestra d’asilo mentre suo padre, ingegnere nucleare, lavorava presso un sito militare sovietico.

Tra le tante foto che riempiono la bacheca della biondissima showgirl russa non può passare inosservata quella con sua sorella Alina. Appare evidente l’affetto che lega entrambe e non sfugge di certo la somiglianza dei tratti del viso.

Accomunate da colori chiari di occhi e capelli, anche naso e bocca sono molto simili. L’anno scorso, in occasione del compleanno di Alina, Natasha le dedicò un post con scritto: “Mi chiedete spesso: ‘Hai una sorella?’ Siii eccola! La sorella più bella e più buona al mondo”.

A noi colpisce molto la forma delle labbra, pressoché identica per tutte e due, siete d’accordo?