Abbiamo visto l’attrice proprio ne Il Segreto con un altro tipo di look: così la riconoscete?

La riconoscete con questo look? L’attrice ha recitato ne Il Segreto e il suo personaggio era tra i più amati dai telespettatori.

Dopo 12 stagioni Il Segreto ha chiuso i battenti. In Italia si è concluso nel maggio del 2021 mentre in Spagna un anno prima. Nell’ultima puntata Puente Viejo è stato distrutto e Francisca Montenegro ha svelato ‘il segreto’ che ha sempre tenuto conservato, l’amore eterno per Ulloa.

Dalla prima all’ultima stagione la trama ci ha conquistato. La prima volta che ha esordito in televisione abbiamo visto in scena l’amore tra Tristan e Pepa seguito da altre bellissime storie sentimentali. Quella di Soledad e Juan ci ha tenuto incollati alla tv, quella tra Emilia e Alfonso, lo stesso amore di Francisca e Raimundo nonostante sia stato sempre così turbolento e spesso sporcato dagli accadimenti. Tutti gli attori hanno dato il meglio, immergendoci nella storia del personaggio che hanno portato in scena.

Riconoscete l’attrice nello scatto in alto? Anche lei ha fatto parte de Il Segreto e ha vestito i panni di un personaggio che abbiamo amato molto. La trama l’ha vista al centro di una storia difficile e piena di colpi di scena. Nella soap opera non era proprio così, fuori dal set ha un look completamente diverso.

Ne Il Segreto ci ha conquistato: riconoscete l’attrice fuori dal set?

La prima volta che abbiamo visto Il Segreto c’era in scena la storia d’amore tra Tristan e Pepa. Un amore che ci ha fatto sognare e sperare. Travolto dagli imprevisti e dalle tragedie porta alla nascita di due figli. Anche il sentimento tra Juan e Soledad ci ha tenuto incollati alla tv, sentimento che come quello tra la levatrice e Tristan, è stato ostacolato molto da Donna Francisca.

L’attrice in alto ha fatto parte de Il Segreto e anche il suo personaggio, ad un certo punto, si ritrova innamorato di un altro. Tutto è nato per caso, a piccoli passi. All’inizio lavorava presso la casa della Montenegro ed è lì che nasce l’amore. Successivamente la vedremo lavorare nel negozio del paese. Solo che nel corso delle puntate la trama l’ha inserita in vicende sempre più complicate e a dir poco tragiche. Nella soap opera aveva un’acconciatura prima raccolta e in seguito anche più morbida sulle spalle, con dei broccoli che scendevano e un abbigliamento più adatto al tempo. Adesso appare completamente diversa e super casual: nella foto social la riconoscete?

Sicuramente chi ha seguito con attenzione Il Segreto l’avrà riconosciuta già dai piccoli indizi che vi abbiamo lasciato. L’attrice è Marta Tomasa e ha interpretato Fe, la domestica di donna Francisca, inizialmente, che col passare del tempo si innamora di Mauricio, il capomastro e braccio destro della signora. Marta fuori dal set è molto alla moda, e sfoggia sempre i suoi capelli di una tonalità arancione. Voi avete seguito il suo personaggio?