Alvin da giovane: quasi irriconoscibile in questo scatto passato

Avete mai visto Alvin da giovane? In questo scatto del passato farete fatica a riconoscerlo.

Alvin in questi ultimi mesi è stato impegnato a L’Isola dei famosi con il ruolo di inviato. Dopo la precedente edizione che ha visto la sua assenza, sostituito da Massimiliano Rosolino, è tornato ad occupare il suo vecchio posto. Infatti questa non è stata per lui la prima volta che ha vestito il ruolo di inviato per il reality.

Il conduttore radiofonico si è reso protagonista insieme ad Ilary Blasi di ironici siparietti che hanno fatto divertire il pubblico. Non solo loro ma anche gli opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono stati perfetti. Tutto questo, con la scelta dei naufraghi, ha fatto sì che L’Isola dei famosi fosse seguitissima dal pubblico. Tant’è che il programma è stato prolungato e invece di terminare a maggio si è concluso dopo più di un mese, un vero e proprio colpo di scena.

Ma torniamo ad Alvin, ad oggi l’inviato è amatissimo e questo grande seguito lo riscontra anche sui social dove è seguito da migliaia di persone. In molti lo ricordano agli inizi della sua carriera, quando era giovanissimo. Ma avete mai visto una sua foto di anni fa? E’ stato proprio il conduttore a rendere noto il suo vecchio aspetto condividendo su instagram una foto del passato.

Com’era Alvin qualche anno fa: lo scatto del passato mostra il cambiamento

La sua carriera è iniziata molti anni fa, infatti nel 1998 è tra i più giovani conduttori di Disney Channel e in pochi anni si è fatto apprezzare. Alvin al tempo fu scelto per condurre diversi programmi e pian piano ha avuto la possibilità di spaziare e anche il pubblico ha avuto modo di conoscerlo meglio.

Lo ricorderete a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, quando nel 2009 interveniva nei talk show e intervistava i vari personaggi presenti. La prima volta che lo abbiamo visto inviato a L’Isola dei famosi risale al 2015. In quell’edizione, la decima, alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Lo stesso ruolo l’ha rivestito l’anno dopo per poi lasciare il posto nei successivi due anni e farvi ritorno nel 2019. Quest’anno è stata la sua quarta volta nel reality. Oggi è anche un affermato conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Grazie a tutte le esperienze che hanno arricchito fino ad oggi la sua carriera è diventato famosissimo, e lo è anche sui social, dove è seguito da migliaia di persone. Qualche giorno fa ha sorpreso i follower pubblicando uno scatto di molti anni fa.

Ecco la foto di cui parliamo, Alvin era molto più giovane. Al primo sguardo notiamo il look con la bandana tra i capelli, che ha catturato l’attenzione anche dei fan a quanto pare. Forse guardandolo così non tutti l’avrebbero riconosciuto, ma solo dopo aver prestato maggiore attenzione.