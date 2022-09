Lo ha appena annunciato: tornerà ad Amici in un ruolo tutto nuovo; splendida notizia per i telespettatori.

L’estate è ormai agli sgoccioli e le principali trasmissioni tv sono pronte a tornare in onda, con nuove edizione ricche di novità. Tra i programmi più attesi dal pubblico c’è senza dubbio Amici, che partirà col pomeridiano ogni domenica, a partire dal 18 settembre.

Si tratta dell’edizione numero 22 del talent show di Maria De Filippi, il più longevo della nostra televisione. Edizione in cui, tra gli altri, ritroveremo un amatissimo protagonista della passata edizione! A rivelarlo è stato proprio lui, che ha spiegato anche quale sarà il suo ruolo nella prossima edizione. Una meravigliosa notizia per i suoi fan, scopriamo di cosa si tratta.

Tornerà ad Amici ma in un ruolo diverso: l’annuncio dell’amato protagonista

Manca sempre meno all’inizio di una nuova avventura di Amici e, come sempre, si partirà con la formazione della nuova classe. Chi saranno gli allievi che avranno la fortuna di studiare e crescere nella scuola più famosa della tv? Lo scopriremo presto ma, nel frattempo, facciamo un passo indietro e vi parliamo di un altro allievo, amatissimo nel corso della 21 esima edizione. Un allievo che ritroveremo nel programma anche quest’anno! Di chi si tratta?

Di Michele Esposito, il talentuosissimo ballerino di danza classica, vincitore della sua categoria. Intervistato da Lorella Cuccarini nel format online Dimmi di te, l’ex allievo di Amici ha confermato che lo rivedremo di nuovo nella trasmissione di Canale 5. In che ruolo? Ecco cosa ha rivelato: “Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l’ora”. Una bellissima notizia per i fan di Michele, che lo hanno seguito e sostenuto per tutta la durata della passate edizione. Edizione nella quale si è classificato secondo, perdendo al duello finale contro il vincitore Luigi Strangis: Michele, però, si è aggiudicato il primo premio per quanto riguarda il circuito danza. Una bellissima notizia anche per Alessandra Celentano: la prof ha sempre creduto in Michele, sin dalle sue prime esibizioni sul palco di Amici.

Non ci resta che attendere qualche giorno per poter scoprire finalmente tutte le novità di Amici e, ovviamente, emozionarci di nuovo con le eleganti coreografie di Michele! Seguirete la nuova edizione del talent?

Amici 22, chi sono i professori della nuova edizione

Importanti novità anche per quanto riguarda le cattedre della scuola di Amici. Dopo nove anni, Veronica Peparini lascia il talent: al suo posto vedremo Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia. Il coreografo è già stato ad Amici come insegnante di hip hop e giudice di alcune gare di ballo. Lascerà il programma anche Anna Pettinelli, sostituita da Arisa. Confermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.