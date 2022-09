L’attore ha completamente stravolto il suo look sotto gli occhi dei suoi fan: mai visto così prima d’ora, adesso è quasi irriconoscibile.

Dopo Soleil Sorge, anche l’amato attore ha completamente stravolto il suo look. E, vi assicuriamo, lui ha davvero ‘osato’ col taglio. Attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram, la star hollywoodiana non ha potuto fare a meno di condividere coi suoi fan un video in cui si mostra mentre cambia il taglio dei suoi capelli, lasciando tutti senza parole.

Dimenticatelo così: da oggi il suo aspetto è completamente diverso! Da sempre con lunghi capelli raccolti o sciolti, l’attore ha sempre conquistato tutti con il suo aspetto ‘selvaggio’. Da oggi in poi, però, tutto è cambiato: l’attore è quasi irriconoscibile con questo taglio!

Non è assolutamente il primo attore che sceglie di cambiare completamente la sua immagine, ma – a quanto pare – l’amato volto di tantissimi film di successo ha scelto di stravolgere il suo look per una giusta causa. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato durante il video in diretta! Siete curiosi di sapere di chi parliamo e, soprattutto, come ha voluto mostrarsi al suo pubblico? Resterete davvero sotto shock.

L’attore ha stravolto il suo look ed ora è irriconoscibile: mai visto così prima d’ora

Siamo abituati a vederlo sempre coi capelli lunghi, ma adesso vi risulterà quasi irriconoscibile. L’attore, come dicevamo, ha cambiato look, lasciando tutti i suoi fan senza parole perché così nessuno l’aveva mai visto. Il suo fascino non è affatto immutato, ve lo garantiamo, ma si può chiaramente comprendere che il suo pubblico è ugualmente rimasto scioccato con questa incredibile trasformazione.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole su Instagram, sembrerebbe che il buon Jason Momoa ha scelto di tagliarsi i capelli per una giusta causa: la sovrabbondanza di plastica! “Sono stanco di usare bottiglie di plastica, dobbiamo fermarci, forchette di plastica, tutto ciò che usiamo va nella nostra Terra, va nel nostro oceano”, ha spiegato l’amato Aquaman, lanciando un messaggio che ha subito fatto centro. Curiosi di vederlo anche voi? Guardate qui:

Davvero irriconoscibile così adesso, vero? Come darvi torto! D’altra parte, nonostante abbia stravolto il suo look, non si può affatto dire che il suo fascino sia cambiato! Siete d’accordo con noi?

È ritornato single dopo il matrimonio

Non tutte le storie sono destinate a durare per sempre e – così come quello di Ilary Blasi e Francesco Totti – anche il matrimonio di Jason Momoa e la famosissima attrice è giunto al capolinea. Non sappiamo quali siano i motivi che si celano dietro a questa decisione, ma si può chiaramente comprendere che la notizia ha lasciato tutti di stucco.