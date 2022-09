Avete mai visto il fratello di Elena Santarelli? Stesso fascino!

Di Elena Santarelli conosciamo già l’incredibile bellezza, ma lei non è l’unica in famiglia ad avere tanto fascino: ecco chi è suo fratello.

Lo aveva mostrato a tutti in alcune storie Instagram lo scorso anno e subito era stato un tripudio. La bellissima Elena Santarelli, tra le showgirl più amate del piccolo schermo, aveva pubblicato delle immagini di suo fratello grazie alle quali tutte le utenti del web avevano potuto apprezzare il fascino innato della famiglia.

Se dopo quasi vent’anni di carriera, la 41enne cresciuta a Sermoneta continua a far girare la testa a tutti col suo fisico che sembra non risentire affatto dello scorrere del tempo, guardando la foto di suo fratello si scopre che la bellezza è proprio una questione di DNA.

Come dicevamo, l’anno scorso, sul profilo Ig della moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi erano comparse delle storie in cui si vedeva Emiliano Santarelli (questo il nome del fratello) prima guidare la macchina con musica in sottofondo e poi, una volta giunto a casa, intento a preparare gli spaghetti con le vongole. In entrambi i momenti, nessuno poté fare a meno di notare l’avvenenza dell’uomo che dovrebbe avere circa un paio di anni in meno della sua famosa sorella.

A colpire sono soprattutto la sua eleganza e la sua aria rassicurante che sembra evocare nella mente di ogni donna l’immagine del perfetto principe azzurro. Non a caso, la stessa Elena in quell’occasione scrisse accanto alla foto di Emiliano “Che bono che sei” taggandolo.

Elena Santarelli, chi è suo fratello: impossibile non notare la somiglianza

Non facendo parte del mondo dello spettacolo, di Emiliano Santarelli non sappiamo molte cose. Da quello che emerge dal suo profilo Facebook, possiamo supporre che lavori in banca. Per quanto riguarda la sua vita privata, almeno fino all’anno scorso doveva essere impegnato sentimentalmente in una relazione: Elena infatti precisò alle fan decisamente entusiaste che suo fratello era già in coppia.

A testimonianza di quanto affermato, nelle storie pubblicate successivamente mostrò anche la cognata taggandola. La fortunata si chiama Anna e a quanto pare anche lei ha un ottimo rapporto con la showgirl. Dalla foto che vi mostriamo si vede chiaramente la straordinaria somiglianza tra i due fratelli. Tra i particolari del volto che più li accomunano, c’è sicuramente il taglio degli occhi che poi è tra i dettagli più belli del viso di Elena. Anche il naso è molto simile e, nonostante i capelli brizzolati, si nota la carnagione chiara che è un altro punto in comune con la bionda ex modella.

In giacca e cravatta il fratello della Santarelli sembra proprio un attore di Hollywood: voi l’avevate mai visto?