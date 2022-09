Cambiamento shock a Beautiful: non era mai accaduto in 35 anni; le anticipazioni delle prossime puntate dell’amatissima soap opera.

I colpi di scena, a Beautiful, non mancano mai. La soap opera americana appassiona milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo da ben 35 anni, anche se in Italia, il primo episodio della serie è arrivato nel ’90. 35 anni in cui è successo davvero di tutto!

Amori, tradimenti, matrimoni interrotti, manche dolorose tragedie. Quel che è certo è che la trama di Beautiful è ricca di continui intrighi, capaci di tenere incollati al piccolo schermo i fan giorno dopo giorno. Fan che resteranno sorpresi quando scopriranno cosa sta accadendo nelle puntate attualmente in onda in America. Tra gli episodi trasmessi oltreoceano e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma, se siete curiosi, vi raccontiamo tutto! Ci sarà una vera e propria svolta.

Beautiful, cambiamento shock: clamorosa novità in casa Forrester

Sono loro, i Forrester, i protagonisti assoluti di Beautiful. La longeva soap opera gira intorno alle vicende di questa enorme e complessa famiglia di stilisti, il cui patriarca è lui, Eric Forrester. Nelle puntate italiane, Eric non sta vivendo un bel momento: ha appena saputo del tradimento di Quinn e Carter. Ma cosa accadrà nei prossimi mesi?

Ebbene, tra Quinn ed Eric non è finita del tutto e accadrà decisamente l’impensabile. I due decideranno di darsi un’altra possibilità e di tentare di salvare il loro matrimonio. Tentativo che, però, fallirà, ma non per colpa della Fuller. Sarà infatti Quinn a scoprire un nuovo tradimento, che stavolta vedrà protagonista Eric. Il fondatore della Forrester Creations si lascerà andare alla passione con una sua vecchia fiamma, che conosciamo molto bene. Parliamo di Donna Logan, che proprio di recente aveva ricordato con nostalgia la storia d’amore con Eric. Lieto fine in arrivo?

Dopo un po’ di trambusto, Eric e Quinn arriveranno alla conclusione che la separazione sia la strada più giusta per loro. Quinn riconquisterà Carter, di cui era ancora innamorata, ed Eric vivrà alla luce del sole la storia con Donna. E, a proposito di Donna, sarà lei ha dare il via ad una vera e propria svolta epocale per la soap. Avete presente il maestoso quadro appeso sopra il camino di Villa Forrester? Per anni abbiamo ammirato il ritratto di Stephanie, che è stato poi sostituito con quello di Quinn. Ebbene, per la prima volta, a villa Forrester sarà presente il ritratto di Eric! A regalare il quadro sarà proprio Donna.

Un cambiamento che mette in risalto colui che, al di là della donna che ha al suo fianco, è la vera colonna della famiglia. E voi, quanto siete affezionati a Eric Forrester?