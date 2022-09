I due cavalieri sfiorano la rissa: caos in studio a Uomini e Donne; le anticipazioni delle prime registrazioni.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova avventura di Uomini e Donne. Dopo il consueto stop estivo, la trasmissione di Maria De Filippi è pronta a tornare in onda, con nuovi protagonisti e nuove emozioni da vivere. Purtroppo, però, anche nuovi scontri.

Le discussioni in studio non sono mancate già nel corso delle registrazioni delle prime puntate di questa nuova edizioni. Scontri anche molto accesi: secondo le anticipazioni, due cavalieri del trono Over hanno sfiorato la rissa! È successo già di tutto e, se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, siete nel posto giusto.

A Uomini e Donne si sfiora la rissa: cosa è successo tra i due cavalieri del trono Over

Uomini e Donne è pronto a tornare in onda, con tanti volti nuovi, ma anche numerosi ritorni. Come quello di Ida e Riccardo, tra le coppie più amate ma anche discusse del trono Over della trasmissione. Il tira e molla tra i due ha appassionato il pubblico per anni e, ancora oggi, non è chiaro se tra i due sia davvero completamente finita. Ma cosa è successo nel corso delle prime registrazioni? Ecco cosa ha rivelato la pagina Uomini e Donne Classico e Over.

I due hanno voltato pagina, almeno per il momento. Riccardo si era proposto per corteggiare Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, oggi nuova tronista. Successivamente, però, si è tirato indietro, scegliendo di restare nel parterre degli Over. Ida, nel frattempo, aveva ripreso la conoscenza con Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano che ha frequentato nei mesi scorsi. I due hanno deciso di riprovarci, sono usciti insieme in esterna ed è scattato anche un bacio. È la volta buona per loro? La risposta, purtroppo, è no.

Anche stavolta le incomprensioni hanno avuto il sopravvento e tra i due non è finita bene. Per la Platano, però, sono arrivati subito nuovi corteggiatori e, con uno di questi, la dama è uscita. Ebbene, le anticipazioni rivelano che Riccardo avrà un duro scontro proprio col nuovo pretendente di Ida! La pagina Uomini e Donne Classico e Over parla di rissa sfiorata e, solo grazie a Maria De Filippi, i due infine si sono dati la mano in segno di pace. Sarà davvero finita qui?

Quel che è certo è che sarà un inizio col botto: il clima è già incandescente in studio e sin dalle prime puntate non mancano i colpi di scena. Non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire tutte le novità e i dettagli di questa edizione. Noi non vediamo l’ora, e voi?