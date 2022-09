Il 2006 è stato l’anno della svolta: non tutti sanno cosa faceva Laura Torrisi prima del successo

Il 2006 è stato l’anno della svolta per Laura Torrisi, ma sapete che cosa faceva prima del successo? Forse non tutti lo sanno.

Ad oggi, Laura Torrisi è un volto amatissimo della televisione italiana. Attrice di tantissime fiction di successo, la splendida pratese ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda a partire dal 2006.

Correva esattamente il 2006 quando Laura Torrisi, insieme a tantissimi altri concorrenti, prendeva parte all’edizione di quell’anno del Grande Fratello. Giovanissima e bellissima più che mai, la siciliana ha compiuto il suo esordio nel mondo dello spettacolo proprio nella casa di Cinecittà. E da lì ha conquistato tutti. Subito dopo la sua esperienza al GF, infatti, la Torrisi ha affinato le sue doti di attrice. Ed ha preso parte a tantissime fiction e film di successo. Se, però, vi chiedessimo se siete a conoscenza della sua professione prima del debutto in tv, sapreste darci una risposta? Come dicevamo, il 2006 è stato l’anno della volta, ma cosa faceva Laura Torrisi prima del successo? Se siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio, ci pensiamo noi a dirvi tutto.

Cosa faceva Laura Torrisi prima del successo?

Nata a Catania il 7 Dicembre del 1979, Laura Torrisi compie il suo debutto sul piccolo schermo nel 1998. Alla sola età di 19 anni, infatti, partecipa a Miss Italia. Ed impressiona tutti con la sua bellezza. Dopo questa prima esperienza in tv, la splendida Torrisi prende parte a due film. E, nel 2006, cavalca l’onda del successo con la partecipazione al Grande Fratello di quell’anno. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima del successo?

Appurato che il GF è stato per lei una vera e propria svolta per la sua vita e la sua carriera, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di tutto questo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Laura Torrisi, appassionata di sport com’è, abbia svolto la professione di arbitro di calcio. Davvero incredibile, vero? A quanto pare, sembrerebbe essere proprio così. Nonostante la disapprovazione del suo papà, infatti,sembrerebbe che Laura Torrisi abbia avuto questo ruolo, abbandonato poi una volta raggiunta la fama.

Avete mai visto la sua casa?

Davvero amatissima, la Torrisi non perde mai occasione di potersi mostrare nella sua quotidianità al suo pubblico social. È proprio per questo motivo che – dando uno sguardo al suo canale Instagram – abbiamo rintracciato una serie di scatti che ce la mostrano all’interno della sua casa. A proposito, voi l’avete mai vista? Anche quella della famosa attrice fiorentina, così come quella di Cecilia ed Ignazio, è splendida ed è curata nel minimo dettaglio.

Sembrerebbe che Laura preferisca dedicarsi ad altro anziché al piccolo schermo, ma a voi piacerebbe rivederla in azione? A noi si, davvero tantissimo!