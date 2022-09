Masterchef le ha cambiato per sempre la vita: oggi Simonetta ha realizzato il suo sogno!

Simonetta è stata una delle concorrenti della settima edizione di Masterchef: dopo il programma ha cambiato per sempre vita.

Chi è un amante di Masterchef e ha seguito tutte le sue edizioni assiduamente, non può affatto dimenticarsi di lei: Simonetta Piccardo, concorrente della settima stagione del talent. La quarantasettenne genovese aveva da subito catturato l’attenzione dei quattro giudici non solo per il suo dolce sorriso, ma anche per la sua spudorata passione per la cucina.

A differenza di Simone Scipioni, che è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria, Simonetta è stata tra le prime ad essere eliminate a Masterchef 7. Dopo una prova abbastanza complicata, la dolcissima quarantasettenne ha dovuto abbandonare per sempre le cucine del programma, vedendo sfumare davanti a sé la possibilità di pubblicare il suo primo ricette. Cos’è successo, però, una volta terminato il talent? Oggi Simonetta è riuscita a realizzare il suo grande sogno?

Così come abbiamo fatto con Ludovica, su cui abbiamo scoperto una clamorosa novità dopo Masterchef, non abbiamo potuto fare a meno di metterci alla ricerca di Simonetta e scoprire com’è cambiata la sua vita oggi dopo il programma. Dando un’occhiata al suo canale, abbiamo appreso che il talent le ha fortemente cambiato la vita. Ad oggi, infatti, sembrerebbe che Simonetta sia riuscita a realizzare un grande sogno.

Dopo Masterchef Simonetta ha realizzato il suo sogno: cosa fa oggi

Con il suo sorriso, Simonetta ha saputo conquistare tutti e quattro i giudici di Masterchef, ma anche la sua cucina non è assolutamente passata inosservati dinanzi agli occhi degli esperti. Con ben quattro caramelle, ovvero della pasta fresca ripiena di baccalà e patate con pomodorini, olive e pinoli, la Piccardo è riuscita ad avere il grembiule per la fase successiva delle selezioni e, subito dopo, l’ok per diventare una delle concorrenti ufficiali della settima edizione del talent. Purtroppo, come dicevamo, il suo percorso non è durato tantissimo: Simonetta è stata eliminata dal programma dopo pochissime puntate. Nonostante questo, però, si può dire che la dolce Piccardo sia riuscita ugualmente ad entrare nel cuore di tutti.

Cos’è successo a Simonetta dopo Masterchef? Come dicevamo poco fa, siamo riusciti a rintracciare la Piccardo su Instagram ed abbiamo scoperto che, ad oggi, la sua vita è fortemente cambiata. All’epoca della sua partecipazione, Simonetta era disoccupata, ma ad oggi sembrerebbe che sia riuscita a realizzare il suo sogno: lavorare nel mondo della cucina e ‘sfruttare’ la sua passione. Stando a quanto si apprende dalla sua bio Instagram, infatti, sembrerebbe che oggi l’ex di Masterchef svolga la professione di chef a domicilio e che sia anche un’affermata food blogger. Com’è diventata oggi? Guardatela qui, è sempre uno schianto:

Facevate anche voi il tifo per Simonetta a Masterchef?