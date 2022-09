La sua bellezza non passò inosservata, ma com’è oggi Megan Gale? Al naturale è ancora più favolosa

La bellezza di Megan Gale non passò affatto inosservata all’epoca del suo esordio, ma avete visto com’è oggi? Al naturale è ancora più favolosa.

Sono tantissimi i volti che si sono alternati sul piccolo schermo nostrano, cavalcando l’onda del successo per la loro bellezza, ma quello di Megan Gale difficilmente verrà dimenticato. Ricordate la sua bellezza? Scopriamo insieme cosa fa e com’è diventata.

Nata a Perth, in Australia, nel 1975, Megan Gale ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 1994. È proprio in quell’anno che, in seguito alla vittoria di un concorso di bellezza, esordisce come modella e non si ferma più. L’anno della svolta è arriva qualche tempo dopo. Siamo esattamente nel 1999 ed una nota azienda di telefonia la promuove come sua testimonial per gli spot pubblicitari. Il sodalizio artistico dura fino al 2005/2006, ma nel frattempo Megan Gale è diventata famosissima. Attrice, conduttrice, co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Raffaella Carrà nel 2001, la modella australiana cavalca l’onda del successo. Ed ancora oggi, nonostante non sia più una presenza fissa dello spettacolo italiano, continua ad essere amatissima. Avete visto, però, com’è diventata oggi? Sul suo canale social, abbiamo rintracciato un suo scatto al naturale. Non vedete l’ora di vederla? Vi anticipiamo: è ancora più bella!

Così come Giulia De Lellis, anche la splendida Megan Gale ha voluto mostrarsi completamente senza trucco ai suoi followers. Curiosi di vederla? Vi assicuriamo: la sua bellezza continua ad essere la medesima anche senza un velo di phard. Stenterete a credere ai vostri occhi.

Com’è diventata oggi Megan Gale? Al naturale è ancora più bella

Sono trascorsi più di 20 anni da quando Megan Gale si faceva conoscere dal pubblico italiano ed apprezzare per la sua straordinaria bellezza, ma in molti si chiedono qualche cosa in più su di lei. A quanto pare, sembrerebbe che l’attrice e modella australiana abbia detto addio alle telecamere nostrane da diverso tempo. E che, una volta lasciata l’Italia, sia diventata mamma. Ad oggi, quindi, sembrerebbe che la sua vita sia decisamente cambiata. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata?

Abbiamo rintracciato il profilo Instagram di Megan Gale e, dando uno sbirciatina alla sua photogallery, abbiamo scovato alcuni suoi scatti. Sono splendidi e ciascuno di essi sottolinea quando l’attrice e modella non sia per nulla cambiata. Tra questi, però, i nostri occhi si sono soffermati su uno in cui la bella Gale si mostra completamente al naturale. Vi assicuriamo: è ancora più bella. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui, resterete davvero senza fiato:

Non solo si può notare la sua bellezza completamente immutata, ma anche il suo fascino al naturale. Non ci resta che dirle una sola cosa: davvero complimenti!