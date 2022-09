Non immaginereste mai quanto costa una visita col dottor Nowzaradan: solo ora salta fuori la verità

Il dottor Nowzaradan continua a conquistare tutti, ma sapete quanto costa una visita con lui? Solo ora salta fuori la verità.

Non solo i suoi partecipanti e le trasformazioni sconvolgenti, ma anche il dottor Nowzaradan è uno dei protagonisti indiscussi di Vite al Limite. Di origini iraniane, il medico chirurgo ha iniziato a svolgere questa professione qualche tempo dopo la sua laurea, ma è solo con il docu-reality di Real Time che è diventato una vera e propria star.

Tutti amano il dottor Nowzaradan! Artefice di trasformazioni davvero sconvolgenti, il medico chirurgo è entrato nel cuore di tutti in seguito al programma Vite al Limite. In tantissimi sono coloro che vi hanno preso parte in questi anni, ma altrettanto numerosi sono coloro che vi vorrebbero prendere parte. Vi siete mai chiesti, però, quanto costa una visita dal medico chirurgo? Solo adesso spunta fuori una verità choc: non lo immaginereste mai!

Nel corso di queste edizioni di Vite al Limite – e fate molta attenzione perché qualche tempo fa è stata annunciato qualcosa di pazzesco – il suo numerosissimo si è tanto affezionato alle storie raccontate, che non perde occasione di farsi domande sul programma e scoprire sempre qualche cosa in più. Tra le domande più gettonate, senza alcun dubbio, c’è proprio questa: quanto costa farsi visitare dal famoso ed amato medico chirurgo iraniano?

Quanto costa una visita dal dottor Nowzaradan?

Sono davvero tantissime le curiosità che ruotano intorno al dottor Nowzaradan di Vite al Limite. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Ed, in particolare, sulla sua ex moglie e sui suoi figli. Siete curiosi, però, di sapere quanto costa una visita con lui? Appurato che mettersi in contatto con lui non è assolutamente difficile, resta scoprire a quanto ammonta il costo di una visita. Curiosi di saperlo anche voi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che una visita col dottor Nowzaradan abbia un costo di circa 1500 dollari. Un prezzo davvero incredibile e che non tutti avrebbero mai immaginato, ne siamo certi! D’altra parte, i risultati ottenuti nel corso delle diverse edizioni sono impressionanti e potrebbero davvero spingere diverse persone a compiere questa ‘pazzia’. Voi, invece, cosa fareste? Pur di stare bene col vostro corpo, spendereste una tale cifra?

Dove si trova la clinica di Vite al Limite?

Appurato il costo di una visita e com’è possibile mettersi in contatto col dottor Nowzaradan, non ci resta che scoprire dove si trova la clinica. Come raccontato anche in un nostro articolo, potete trovare il medico chirurgo e il suo staff ad Houston. Fate molta attenzione, però: la clinica dove il medico accoglie i suoi pazienti si trova presso Bellaire Boulevard al 4009. Il luogo, invece, dove il buon Younan opera i ‘cadetti’ è il St. Joseph Medical Center.

Continuerete a seguire le avventure di Vite al Limite? Noi si, non ce ne perdiamo una!