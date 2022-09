Pamela Petrarolo ci dà un taglio: ha cambiato completamente look

Pamela Petrarolo ci dà un taglio: l’ex naufraga ha deciso di stravolgere il suo look, ecco come si è mostrata.

Abbiamo visto Pamela Petrarolo a L’isola dei famosi. La showgirl è ritornata in un reality dopo tanti anni dall’ultima volta che vi aveva partecipato. Infatti fu una concorrente de La fattoria. Questa esperienza è stata sicuramente singolare, ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico anche sotto l’aspetto umano.

Solitamente si conoscono maggiormente i personaggi del mondo dello spettacolo sotto il lato professionale e tendono a nascondere l’aspetto più personale. Sull’isola ovviamente, vuoi o non vuoi, esce anche il carattere. Pamela ci ha conquistato e sorpreso, con il suo fare allegro e sempre pronta a mettersi in gioco. In una precedente intervista a SuperGuida Tv ha spiegato di aver giurato a se stessa di non prendere più parte a reality. Lasciare gli affetti più cari è complicato, dice, anche perchè ha una figlia piccola di 2 anni. E’ stata la sua famiglia a rassicurarla, dicendole che ce l’avrebbero fatta senza di lei.

Grazie a questa esperienza, vissuta per la maggior parte in solitaria, ha avuto la possibilità di leggersi dentro e di riflettere. A pochi mesi di distanza dalla fine del programma, Pamela è tornata alla sua vita e alle vecchie abitudini, soprattutto è tornata ad abbracciare la sua famiglia. Ma a quanto pare a distanza di mesi ha deciso di cambiare, stravolgendo il suo look: eccola con il nuovo taglio!

Pamela Petrarolo ci dà un taglio e si mostra con un look diverso: eccola con la nuova acconciatura

Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo è tornata alla sua vita e ai suoi affetti. L’ex naufraga in un’intervista a SuperGuida Tv ha raccontato di aver vissuto per la maggior parte, inaspettatamente, l’isola in solitaria. Questo modo di viverla le ha dato però la possibilità di leggersi dentro e riflettere.

All’inizio, racconta, era spaventata a causa di alcune paure che sua madre le aveva trasmesso da bambina. Una volta trovatasi sull’isola si è attivato una sorta di meccanismo di difesa e ha preso consapevolezza di molte cose: “Mi sono resa conto per esempio che riuscivo a sopravvivere alla mancanza di cibo”. Ha spiegato di aver provato ad essere se stessa a prescindere dalle critiche. Finita l’esperienza in Honduras è rientrata in Italia pronta a riabbracciare la sua famiglia. Negli ultimi giorni ha sorpreso i suoi follower, in che modo? Ha mostrato il suo cambio look!

Pamela ci ha dato un taglio. Prima portava i capelli molto più lunghi adesso ha deciso di stravolgere la chioma, accorciando i capelli: “Ci ho dato un taglio”, ha scritto a corredo della foto in cui si mostra per la prima volta con la nuova chioma. Anche così è bellissima, questo taglio accentua ancora di più il viso.