Pamela Prati, quali sono state le ultime parole della showgirl e prossima concorrente al GF Vip sul caso Mark Caltagirone.

Dopo settimane di indiscrezioni è arrivato l’annuncio ufficiale. Pamela Prati è pronta a tornare in tv e lo farà nella casa del GF Vip. La nota showgirl, infatti, sarà una dei concorrenti della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini, al via il 19 settembre su Canale 5.

Realiy al quale la Prati ha già partecipato nel 2016, ma dal quale fu espulsa. Una nuova avventura in tv per la showgirl, dopo la vera e propria bufera mediatica di cui fu protagonista nel 2019, a causa del caso Mark Caltagirone. Di quella vicenda Pamela Prati è tornata a parlare qualche mese fa, ospite a Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Ecco cosa ha raccontato a distanza di qualche anno.

Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone: “Sono stata un business mediatico”

“Non sto bene, purtroppo non sto bene. Chi non ci passa non può capire. C’è l’inganno, c’è l’elaborazione del lutto di una persona che pensavi che ci fosse, che ci fosse una famiglia, e poi scopri in un modo veramente terribile… Ti senti proprio umiliata, mi hanno massacrata, c’è stata una gogna mediatica ingiusta. Sono stata un business mediatico”. Con queste parole, lo scorso febbraio, Pamela Prati ha parlato della vicenda di Mark Caltagirone, uno dei casi di cronaca rosa più discussi degli ultimi anni.

Ospite a Belve, la showgirl ha precisato: “Mi fa male perché nessuno è andato a fondo a capire come stanno davvero le cose. Io ero dentro un sistema, mi avevano studiato da tempo e hanno beccato il momento dove ero più sensibile per colpire. È come il sarto che ti cuce a dovere un abito, sono abilissimi”. Pamela ha sottolineato che lei non è stata creduta dalle persone perché sono state trasmesse cose che non corrispondono alla verità: “Bisogna spiegare le cose come stanno, perché finora non sono state ancora spiegate”. La showgirl ha ribadito di non aver partecipato alla ‘bufala’ ma di essere stata vittima di un sistema, che ha approfittato delle sue fragilità. “Io mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, quando mi hanno messo davanti alla realtà. Mi hanno fatto vedere quello che stava accadendo, che tutto quello per cui stavo combattendo non esisteva“, ha spiegato. La showgirl ha sottolineato di non aver guadagnato un centesimo da quella storia e di aver, anzi, perso il lavoro che aveva prima: “Sarei proprio una stupida se dopo 45 anni di carriera, amata da tutti, decido di inventarmi una cosa del genere”. La showgirl ha spiegato di aver ricevuto anche pesanti minacce in quel periodo, ma non è scesa nel dettaglio, spiegando di non poterlo fare essendoci delle indagini in corso.

In molti, ora, si chiedono: si parlerà del caso Caltagirone al GF Vip? Secondo quanto riporta Fanpage.it, alla vicenda sarà dedicata, con ogni probabilità, uno spazio in una delle puntata in diretta su Canale 5.