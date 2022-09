“Portavo la frangetta”: Csaba Dalla Zorza mostra uno scatto dei suoi 25 anni

Csaba Dalla Zorza mostra sui social uno scatto del passato di quando aveva 25 anni: “Portavo la frangetta”.

Csaba dalla Zorza con Luca Calvani e Roberto Valbuzzi è tornata in televisione con la nuova edizione di Cortesie per gli ospiti. Il format va in onda su Real Time e da quando ha esordito è seguitissimo. La conduttrice dà un giudizio sul modo di apparecchiare la tavola. Fino alla precedente edizione c’era Diego Thomas ma ha deciso di salutare il programma per dedicarsi a nuovi progetti.

Al suo posto è arrivato l’attore. Csaba oltre ad essere una conduttrice è anche una scrittrice, in questi anni ha pubblicato diverse opere collegate alla sua passione per la cucina. Qualche mese fa, parlando con i follower che la seguono sui social, un utente, attraverso il box delle domande, le ha chiesto quando uscirà il suo prossimo libro. Ha fatto sapere che dovrebbe uscire a novembre 2022, quindi non manca molto alla pubblicazione. E’ sempre molto impegnata ma è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo nel periodo estivo per trascorrere qualche giorno in vacanza.

Come lo sappiamo? Ha condiviso molti scatti e tante storie in cui mostrava i luoghi visitati e in cui si è anche mostrata in costume. Qualche giorno fa, nella giornata del suo compleanno, ha pubblicato diversi scatti dedicati a vari momenti della sua vita. Nell’ultimo è fotografata da giovanissima, a 25 anni, quando portava la frangetta, come specifica.

Csaba dalla Zorza condivide con i follower uno scatto dei suoi 25 anni: “Portavo la frangetta”

Conduttrice e scrittrice, proprio a breve uscirà il suo nuovo libro. Csaba infatti ad aprile ha fatto sapere in risposta ad un utente che la sua nuova opera sarà pubblicata a novembre 2022. A quanto pare è impegnatissima con le ultime fasi prima della pubblicazione, salvo imprevisti ovviamente. Oltre alla cura del nuovo libro, è impegnata molto anche con un altro ruolo.

Dal novembre del 2021 è la direttrice del mensile Maria Claire Maison-Italia. E’ lei stessa che lo annunciò sui social: “Accettare di dirigere una rivista di arredamento e design non è stato immediato…Eredito un giornale che amo, e mi sento colma di gratitudine. Sono sempre stata affascinata dalla carta e adoro la casa”, aveva scritto. Csaba è molto attiva sul web e recentemente, nel giorno del suo compleanno, ha pubblicato diversi scatti in cui è ritratta in momenti delle vita passata. C’è uno in cui appare da giovane, quando aveva 25 anni.

“L’ultima, super inedita, mi ritrae nell’anno in cui ne avevo 25… Ero a Honolulu, e portavo la frangetta”, scrive a corredo. In questa immagine la conduttrice era giovanissima, portava la frangetta, come dice, e si trovava a Honolulu. Ha condiviso il ricordo nel giorno del suo 52esimo compleanno, per rivivere alcuni attimi passati.