La regina Elisabetta nella sua ultima foto pubblica: il significato nascosto nel suo abbigliamento

L’ultima volta che la regina Elisabetta è apparsa in foto pubblicamente, indossava abiti che per lei avevano un significato molto profondo.

Sono trascorsi pochissimi giorni dalla morte di Elisabetta II, il cui trono è stato il più longevo nella storia del Regno Unito. Grande il cordoglio da parte del mondo intero, che ha visto in lei un esempio di forza, solidità di valori e devozione al popolo davvero unico. In queste ore sono tanti gli aneddoti, le foto, i filmati che ne celebrano l’indelebile ricordo.

Settanta lunghi anni è durato il suo Regno ed è naturale che ci sia una sorta di incredulità di fronte alla sua dipartita. Tanto più che, appena due giorni prima che lasciasse per sempre questo mondo, era apparsa in pubblico in un’occasione importante ossia l’incontro con la nuova premier Liz Truss.

Di primi ministri ne aveva incontrati tanti Elisabetta nel corso degli anni, ma quella sarebbe stata l’ultima volta per lei. Un ennesimo momento storico da immortalare, nel quale però si nota una certa stanchezza, cosa abbastanza inusuale per una donna che ha retto così brillantemente tante difficoltà, momenti dolorosi e cambiamenti epocali.

Nello scatto che la ritrae mentre dà la mano alla premier, colpisce molto un dettaglio nel suo abbigliamento. Quasi come se sapesse che quello sarebbe stato un addio, Elisabetta ha voluto indossare per l’occasione gli abiti che forse più amava.

Gli abiti della regina Elisabetta nell’ultima foto pubblica omaggiavano uno dei suoi amori più grandi

Come tutti sanno, Elisabetta diventò Regina per un caso del destino: il trono non spettava a lei, ma suo zio Edoardo rinunciò a regnare per amore di Wallis Simpson, una divorziata statunitense. Suo padre divenne quindi re e, di conseguenza, lei ereditò la corona.

Sebbene sia stata una monarca eccezionale ed una vera luce per il Paese, il suo vero amore restò per tutta la vita la campagna, luogo in grado di renderla pienamente felice. Era lì che si rifugiava quando gli impegni istituzionali glielo permettevano. Ovviamente, quando appariva nelle occasioni ufficiali aveva un look ben preciso, fatto di cappellini ed abiti a tinta unita dai colori molto vivaci, ma quando poteva andare in campagna amava vestirsi con capi che la facevano sentire davvero sé stessa.

Stivali di gomma, Barbour, foulard di Hermès, cardigan, camicette e gonne a quadri: con la tenuta tipica delle gentildonne di campagna, l’abbiamo vista spesso a Balmoral, la preferita tra le sue diverse residenze. Luogo in cui, tra l’altro, per uno strano disegno del destino è deceduta. La foto con la premier è un’altra coincidenza abbastanza significativa: gli abiti che indossava in quel momento sono quelli che la facevano sentire davvero felice e con cui, molto probabilmente, ha voluto salutare per sempre tutti.

