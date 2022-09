Temptation Island, si sposano! Hanno rivelato anche la data delle nozze

La coppia di Temptation Island sta per pronunciare il fatidico “sì”: si sposano e sui social hanno annunciato quale sarà il gran giorno.

Coroneranno a breve il loro sogno d’amore e tramite Instagram hanno svelato anche la data esatta del matrimonio: dopo aver partecipato anni fa a Temptation Island, ora sono pronti a compiere il grande passo e la notizia non potrebbe rendere i fan più felici.

Era il 2018 e stavano insieme da 7 anni quando decisero di mettere alla prova la solidità del loro rapporto di coppia approdando al famoso docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Attraverso quel “viaggio nei sentimenti”, lui voleva avere modo di capire se amasse ancora la fidanzata o se ciò che lo manteneva unito a lei fosse solo l’abitudine.

La loro avventura nel villaggio in Sardegna, dove per 21 giorni le coppie partecipanti vengono divise e vivono a contatto con ‘tentatori’ e ‘tentatrici’ single, non fu priva di difficoltà. Il ‘mostro’ della gelosia non tardò a mettersi anche fra loro: l’interesse mostrato nei confronti della tentatrice Teresa Langella rischiò di compromettere il loro equilibrio e fu motivo di accese discussioni, ma alla fine i due decisero di uscire dal programma insieme e di vivere la loro storia con nuove consapevolezze. Avete capito chi sono i due ‘promessi sposi’?

Temptation Island, il matrimonio si avvicina: si sposano tra pochi giorni

I fidanzati che a breve diventeranno marito e moglie sono Raffaela Giudice e Andrea Celentano, ve li ricordate? Fu proprio Andrea ad avere un attimo di confusione quando iniziò a sentirsi attratto da Teresa Langella. Quest’ultima, tra l’altro, proprio dopo Temptation salì sul trono di Uomini e Donne dove conobbe e scelse la sua dolce metà Andrea Dal Corso, col quale forma una coppia bellissima.

Come detto poc’anzi, quella sorta di sbandamento durò poco, perché dopo il falò di confronto, Raffaela e Andrea tornarono più uniti che mai e da allora sono davvero tantissimi i fan che hanno continuato a sostenerli e a tifare per il loro amore. Da quando, l’anno scorso ci fu l’emozionante proposta di matrimonio sulla spiaggia, erano in molti ad attendere con ansia il gran giorno.

Ora, finalmente la coppia ha annunciato quando si sposerà: in un box domande su Instagram, qualcuno ha chiesto ad Andrea tra quanto avverrà la cerimonia e lui ha risposto in modo molto chiaro. L’evento è fissato per il prossimo 22 settembre, tra appena dodici giorni! Una notizia che rende felici i tanti sostenitori della coppia e che fa ben sperare tutti coloro che sognano il vero amore.

Un’altra favola a lieto fine per un’altra ex coppia molto amata di Temptation Island: tanti auguri ad entrambi!