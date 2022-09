Dopo Vite al Limite è un bellezza da togliere il fiato! Clamoroso dopo 10 anni!

Dopo 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, è diventata di una bellezza da togliere il fiato: faticherete a credere che sia lei.

Se il suo percorso all’interno della clinica di Houston è stato sensazionale, non si può dire affatto il contrario su quello intrapreso una volta spenti i riflettori di Vite al Limite. A distanza di ben 10 anni dalla sua partecipazione al famoso docu-reality di Real Time, siamo riusciti a rintracciarla su Instagram e non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto la sua bellezza sia da togliere il fiato.

Era esattamente la seconda edizione di Vite al limite quando la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan si presentava presso il suo studio con un disperato bisogno di ritornare in forma. Aveva solo 22 anni ai tempi, ma il suo peso sfiorava i 300 kg. Dei chili decisamente di troppo, da come si può chiaramente comprendere, e che condizionavano fortemente ogni suo tipo di movimento. A partire da quello più semplice fino a quello un po’ più complicato, la giovane paziente non riusciva a fare nulla senza l’aiuto di qualcuno. Cos’è successo, però, quando è arrivata in clinica? E, soprattutto, quanto è dimagrita? Il suo percorso in clinica è stato pazzesco, come dicevamo, ma anche quello iniziato subito dopo essere ritornata a casa lo è stato. Oggi faticherete a credere che sia lei: bellezza da togliere il fiato.

Bellezza da togliere il fiato dopo Vite al Limite: penserete che non sia lei

Quando ha partecipato a Vite al Limite, come dicevamo, il suo peso era esattamente di 290 kg. Quando ne è uscita, invece, ne pesava esattamente 113 kg in meno. Si può chiaramente comprendere, quindi, che il suo percorso all’interno del programma è stato decisamente encomiabile – proprio come quello di Melissa Morris – ma che non si è affatto arrestato alle quattro mura della clinica. Una volta ritornata a casa, infatti, la giovane paziente del medico chirurgo iraniano è dimagrita ancora di più. Parliamo proprio di lei: Christina Philipps, protagonista della seconda stagione di Vite al Limite.

Fortemente desiderosa di ritornare in forma, Christina è riuscita a segnare un record davvero imbattibile, soddisfacendo tutte le richieste del dottor Nowzaradan. Dalla clinica, infatti, è uscita con un peso di circa 177 kg, ma oggi sembrerebbe che ne sia molti ma molti di meno. Proprio come Milla Clark, infatti, anche la giovanissima Phillips è dimagrita ulteriormente, mostrandosi al suo pubblico letteralmente diversa rispetto all’inizio del suo percorso. Siete curiosi di vederla? Guardatela oggi:

La vita di Christina dopo il programma è decisamente cambiata. Non solo lei è dimagrita tantissimo ed oggi è una bellezza da togliere il fiato, ma è anche diventata mamma. Insomma, en plein per lei dopo Vite al Limite.