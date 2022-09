Barbara D’Urso non è proprio quello che si aspettava: pessima notizia per la conduttrice.

Con l’arrivo di settembre partono anche i programmi che solitamente vediamo in onda per tutto l’anno. Ormai manca pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La data è il 19 settembre. Alfonso Signorini non ha svelato i nomi dei concorrenti che varcheranno la porta rossa. Quest’anno vuole giocare sull’effetto sorpresa.

Sono confermati al momento Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Il 18 settembre invece inizia Amici con la ventiduesima edizione del talent show che, quest’anno, vede la presenza di due nuovi professori, Arisa per il canto e Emanuel Lo per il ballo. Intanto però, nella prima settimana sono cominciate già alcune trasmissioni. Serena Bortone ha esordito con Oggi è un altro giorno, Alberto Matano con La vita in diretta, Federica Panicucci con Pomeriggio Cinque e anche Barbara D’Urso è tornata in televisione con il suo programma Pomeriggio Cinque.

Nelle ultime ore, proprio in riferimento alla conduttrice di Pomeriggio Cinque, è arrivata una notizia non proprio positiva. Barbara dopo le vacanze estive è pronta a sorprenderci ancora. Per mesi si è parlato di un suo addio a Mediaset ma fu proprio lei a smentire la notizia. Ecco, ma che cosa è successo nelle ultime ore?

Barbara D’Urso non è proprio quello che si aspettava: pessima notizia, cos’è successo

Barbara D’Urso dopo le vacanze estive è tornata con il programma Pomeriggio Cinque. In questi mesi è stata spesso al centro delle notizie in riferimento ad un suo possibile addio a Mediaset. La conduttrice in una precedente intervista a La stampa ha smentito queste voci, confermando mesi fa di restare ‘anche l’anno prossimo’.

“Provo a spiegarlo in un modo carino, ci sono persone ossessionate da me e questa ossessione può spingerle a commissionare delle cose da scrivere che poi non sono vere”, aveva riferito la conduttrice. A quanto pare resta a mediaset anche quest’anno. Inoltre sono circolate notizie su possibili nuovi progetti per lei. Al momento non è arrivata nessuna conferma. Barbara adesso è tornata al timone di Pomeriggio Cinque. Ma a quanto pare, proprio in riferimento alla messa in onda del programma, non è arrivata una notizia molto positiva. Che cosa sta succedendo?

Il format è stato battuto in termini di ascolti da Alberto Matano con La vita in diretta, programma iniziato lo stesso giorno. Gli ascolti in questo caso si riferiscono a giovedì 8 settembre, data della scomparsa della Regina Elisabetta. Matano ha trattato in maniera allargata il tema della morte della sovrana e ha tenuto incollati alla televisione oltre 2 milioni di spettatori pari al 24.27% di share. Pomeriggio cinque è stato quindi superato dalla trasmissione di Rai uno e ha raggiunto un milione e mezzo di spettatori pari al 20.21% di share. Numeri che comunque non sono niente male.