Beautiful anticipazioni, Finn vuole sposare Steffy ma lei frena: il motivo è incredibile; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Tutti pazzi per i ‘Sinn’! Dopo l’infinito tira e molla con Liam, Steffy Forrester sembra aver trovato la serenità al fianco di Finn. La coppia di Beautiful è amatissima dal pubblico e, da poco, nelle puntate italiane è nato il piccolo Hayes.

Una grande gioia per i due protagonisti, che saranno sempre più al centro della trama della soap. Ben presto, però, ci sarà un nuovo ostacolo da superare per loro…. I telespettatori ricorderanno che, pochi mesi fa, Finn ha fatto la proposta di matrimonio alla splendida figlia di Ridge. Le nozze sono alle porte? Ebbene, mentre Finn spinge per pronunciare il fatidico sì il prima possibile, Steffy sembra voler aspettare ancora. Il motivo? Vi raccontiamo tutto.

Beautiful anticipazioni, Steffy non vuole sposare subito Finn: ecco perché

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. Nelle ultime puntate sta accadendo davvero di tutto, dalla scarcerazione di Liam e Bill alla fine del matrimonio di Eric e Quinn. Ma, a proposito di matrimonio, nuove nozze sono alle porte. Tutti ricorderanno che, dopo aver scoperto la verità sul test di paternità falsificato, Finn ha chiesto a Steffy di diventare sua moglie. La giovane Forrester ha detto di sì, ma c’è qualcosa che la frena…

La figlia di Ridge vuole assolutamente diventare la moglie del bel dottore, ma, prima, vorrebbe conoscere i suoi genitori. Già, perché, al momento, Steffy non sa assolutamente nulla della famiglia di Finn, che è sempre rimasta avvolta nel mistero. Per quale motivo? Ebbene, questo sarà solo l’inizio di una nuova, intricata, storyline, che vedrà proprio Steffy e Finn come protagonisti assoluti. Steffy, infatti, vuole sapere di più su Finn e sulla sua famiglia, ma il medico appare decisamente turbato quando la sua futura moglie chiede di incontrare i genitori. Qual è il motivo? Finn ha qualcosa da nascondere che riguarda proprio la sua famiglia?

Vi possiamo anticipare che, ben presto, i genitori di Finn appariranno in scena, ma lo stesso medico verrà a conoscenza di una verità shock. Finn scoprirà chi è la sua vera madre proprio durante le sue nozze: la donna interromperà la cerimonia, rivelando la sua identità e sconvolgendo tutti. Di chi stiamo parlando? Di Sheila Carter, la spietata nemica dei Forrester, che tornerà nelle vite dei protagonisti e, purtroppo per loro, porterà nuove sofferenze.

Il ritorno in scena di Sheila porterà alla luce diversi retroscena sul passato di Finn, sul suo padre biologico e sui genitori adottivi. Una nuova trama che, siamo certi, vi terrà col fiato sospeso! Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.