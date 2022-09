La conduttrice ha un inctus durante la trasmissione: le immagini sconvolgenti

La conduttrice ha un ictus mentre conduce la trasmissione: le immagini mostrate sono davvero sconvolgenti, come sono ora le sue condizioni.

Sarebbe potuto succedere l’irreparabile, ma fortunatamente non è stato affatto così: grazie all’aiuto dei suoi colleghi, la conduttrice è stata immediatamente messa in salvo. Cos’è successo? Qualcosa di sconvolgente, ve lo assicuriamo!

Se il giovane cantante non si è sentito affatto bene poco prima di salire sul palco ed ha preferito non presenziare all’evento organizzato per lui, la conduttrice si è sentita male in diretta tv, non potendo di certo sapere quello che le sarebbe accaduto. Fortunatamente, quando la donna si è resa conto che qualcosa non stava andando per il meglio, ha immediatamente preferito interrompere tutto per farsi aiutare. Cosa sarebbe successo, però, se non fosse stata così attenta e pronta?

Davvero difficile da credere, ma è proprio quello che è successo alla famosa conduttrice: ha avuto un ictus in diretta. Nelle scorse ore, ha iniziato a diffondersi un video in cui si vede chiaramente il momento preciso in cui la presentatrice ha iniziato a stare male durante la diretta tv, mettendo in allerta tutti. Dalle immagini mostrate, infatti, si intuisce la sua evidente difficoltà nel parlare e pronunciare un discorso di senso compiuto. Come sta ora?

Ha avuto un ictus durante la trasmissione: cos’è successo alla conduttrice

Stava tranquillamente conducendo la trasmissione tv come ogni Sabato mattina quando, da un momento all’altro, ha iniziato ad avvertire un malore. A rivelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Facebook ufficiale a distanza di qualche giorno dall’accaduto. “Ho prima perso parzialmente la vista da un occhio poi il mio braccio e la mia mano si sono intorpiditi”, ha detto. Spiegando, inoltre, di aver tentato in tutti i modi di portare a termine il telegiornale, ma di essere stata costretta ad interromperla quando si è resa che le ‘parole proprio non arrivavano’. “I medici credono che abbia avuto un inizio di ictus sabato mattina. Alcuni di voi hanno assistito in prima persona e mi dispiace che sia successo”, ha detto ancora la giornalista.

Julie Chin, conduttrice e giornalista di 2 News Oklahom, ha avuto un ictus Sabato mattina scorso durante la conduzione del tg. Guardate queste immagini, sono davvero terrificanti:

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

Se avete guardato anche voi il video, non avete potuto fare a meno di notare quanto Julie fosse davvero impossibilitata a portare a termine la sua frase. E così, quando si è resa conto che la situazione sarebbe potuto degenerare da un momento all’altro, ha passato la linea alla sua collega del meteo. Come sta oggi? Nonostante il brutto spavento, la Chin ha detto di sentirsi meglio e di non vedere l’ora di ritornare sul piccolo schermo.

Un grossissimo in bocca al lupo!