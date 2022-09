La coppia ex Grande Fratello sul red carpet a Venezia per il nuovo progetto

Due amatissimi ex concorrenti del Grande Fratello hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia: non immaginereste mai perché!

La casa del Grande Fratello è stata il luogo del loro primo incontro e il loro amore è nato proprio tra quelle mura che tutti ormai conosciamo benissimo. Non un fuoco di paglia, ma un legame importante e duraturo che ancora oggi li mantiene uniti e fa di loro una delle coppie più belle dell’intera storia del reality di Canale 5.

Insieme hanno costruito una splendida famiglia e con i loro tanti fan, sui social, condividono molti scatti della loro quotidianità in cui è palpabile la profonda sintonia che li unisce. Proprio in questi giorni la coppia è apparsa sul red carpet della 79esima edizione del Festival di Venezia: entrambi bellissimi ed eleganti, hanno sfilato per un progetto cinematografico che ha molti punti in comune con l’ex gieffino.

Quest’ultimo è Ascanio Pacelli, il nobile romano che partecipò alla quarta edizione del Grande Fratello vinta da Serena Garitta. Il pronipote di Papa Pio XII era presente alla celebre Mostra del Cinema insieme a sua moglie Katia Pedrotti, conosciuta proprio nella casa più spiata d’Italia. Era il 2004 e Pacelli si dimostrò molto determinato a conquistare la bella milanese, che invece inizialmente non sembrava molto presa.

I fatti però hanno dato ragione al bel giocatore di golf: Katia alla fine ha ceduto al suo corteggiamento e dopo 18 anni i due sono innamorati più che mai. Nel frattempo sono anche diventati genitori di due splendidi ragazzi: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nato nel 2013. Ma cosa ci facevano Ascanio e Katia sul red carpet?

Dal Grande Fratello al red carpet a Venezia: perché Ascanio e Katia erano al Festival

Coloro che in questi 18 anni hanno continuato a seguire la coppia anche attraverso i social si sarà accorto che Pacelli e la Pedrotti si mantengono magnificamente e sono belli come ai tempi della loro avventura su Canale 5. Sul red carpet si sono mostrati in forma smagliante: lui in completo scuro, camicia bianca e cravatta, lei in abito lungo nero in pizzo con piume.

“Sono accanto al mio compagno di vita in questa che sarà un’avventura pazzesca che gli auguro con tutto il cuore di vivere con la massima intensità”, ha raccontato Katia sui social. L’avventura che suo marito sta vivendo riguarda la partecipazione come protagonista al film Il tempo è ancora nostro, la cui trama ruota attorno al golf, proprio lo sport in cui Ascanio è stato un giocatore professionista. Anche il nobile capitolino ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa esperienza inedita che ha vissuto accanto alla moglie e ai figli: “Emozione pura”, ha scritto sotto una foto con Katia.

Vi sareste mai aspettati una novità del genere per Ascanio?