Dr Mercy, Tiana lascia di stucco: mai successo prima d’ora, notizia shock per lei

Tiana lascia di stucco il pubblico de Dr Mercy: non era mai successo prima d’ora, per la dottoressa è davvero la prima volta.

Sono stati tantissimi i pazienti che hanno scelto di rivolgersi alla Dr Mercy nel corso del suo docu-reality, ma Tiana ha davvero lasciato tutti di stucco. Ad impressionare il pubblico del programma, non è stata solo la ‘rarità’ della patologia – anche se non ha nulla a che vedere con quella di Brad – ma anche per tutto quello che è successo.

Così come la stragrande maggioranza di quei pazienti che scelgono di affidarsi a mani esperte, anche Tiana aveva un unico desiderio: porre fine a quell’incubo iniziato quando aveva solo 10 anni. È proprio quando era solo una bambina che la giovanissima paziente della dermatologa ha iniziato a rendersi conto di quello che succedeva al suo corpo. Se, però, inizialmente credeva che fosse tutto normale, all’età di 16 anni si è resa conto che non lo era affatto.

Cosa ha spinto Tiana a chiedere aiuto? La risposta è semplicissima: due grosse escrescenze cresciutole in corrisponde delle ascelle. “Ci convivo da moltissimo tempo”, ha spiegato la giovane. Alle telecamere del programma, inoltre, la paziente della Dr Mercy ha raccontato di non provare dolore per via delle protuberanze, ma solo tanto imbarazzo.

Colpo di scena a Dr Mercy: la storia di Tiana, brutta notizia per lei

“Mi sento a disagio col mio corpo”, sono queste le parole con cui Tiana racconta alla Dr Mercy il suo problema alla pelle. Spiegando, inoltre, di essere costretta ad indossare numerosi strati di vestiti per evitare che la gente potesse notare le sue protuberanze. Cresciute in corrispondenza delle ascelle, l’escrescenze non le procuravano affatto dolore – a parte poca possibilità di alzare il braccio completamente – ma solo tanto imbarazzo. “È molto difficile camuffarle”, ha spiegato poco prima del consulto dermatologico.

Davvero incredibile, vero? Oltre a lasciare tutti di sasso per queste escrescenze, Tiana ha impressionato tutti quando ha raccontato di non aver mai chiesto aiuto prima d’ora. La Dr Mercy, quindi, per lei è assolutamente la prima volta! Cos’è successo, però, una volta arrivata nello studio della dottoressa? Così come ha fatto per Lauren, anche per Tiana la dermatologa è stata di grande aiuto? Purtroppo, non del tutto! Appena notate le sue protuberanza, la dottoressa non ha potuto fare a meno di avvertire la sua paziente che c’era la possibilità che non si trattava potrebbe di un caso di dermatologia. Ad ‘insospettirla’, è stata la crescita simmetrica delle protuberanze.

Il mancato aiuto della dottoressa, come si può chiaramente comprendere, è stata una brutta notizia per Tiana, che voleva seriamente sbarazzarsi delle sue escrescenze. Chissà, com’è accaduto per Reggie, anche la dermatologa nigeriana farà di tutto per aiutare la sua paziente?