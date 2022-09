“E’ dura fare la mamma e la compagna”: l’ex Uomini e Donne chiede aiuto allo psicologo; le dichiarazioni dell’ex tronista.

Dichiarazioni a cuore aperto, quelle che una delle troniste più amate della storia di Uomini e Donne ha rilasciato in un’intervista a Nuovo. L’ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha parlato per la prima volta del delicato momento che sta vivendo.

Dopo le numerose voci di una presunta crisi di coppia, l’influencer ha specificato di non amare la parole “crisi”, ma di preferire parlare di “cambiamento, evoluzione, incontro, scontro, vita”. Nel corso dell’intervista, l’ex tronista ha confidato di aver richiesto l’aiuto di uno psicologo per affrontare questo particolare momento. In seguito, le sue parole.

Uomini e Donne, l’ex tronista si rivolge a uno psicologo: “La perfezione non esiste”

“La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza”. Queste le parole di Rosa Perrotta, una delle troniste più amate della storia di Uomini e Donne, che nella trasmissione ha conosciuto il suo attuale compagno Pietro Tartaglione. Oggi famosa influencer, al settimanale Nuovo ha parlato per la prima volta del delicato momento che sta vivendo nella sua sfera privata. L’ex tronista ha spiegato di non voler utilizzare il termine crisi, sottolineando però quanto sia dura, a volte, essere compagna e mamma: “In qualche momento della vita possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”.

In questo periodo di cambiamento, Rosa ha deciso di farsi aiutare dalla psicoterapia: “Ho cominciato mesi fa, quando ho capito di non essere wonder woman, e che non dovevo avere la dura pretesa di riuscire, da sola, a far funzionare tutto alla perfezione”. L’ex tronista ha sottolineato come il supporto psicologico la stia aiutando moltissimo e, anche attraverso i social, si è impegnata per normalizzare la terapia: “Ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia, questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro”, ha scritto nella didascalia di un suo recente post di Instagram.

La storia di Rosa e Pietro

Quella tra Rosa e Pietro è una delle coppie più belle e più amate di Uomini e Donne. Coppia nata nel maggio del 2017, quando la tronista salernitana scelse proprio lui, preferendolo al corteggiatore ‘rivale’ Alex. Da lì, l’inizio di una meravigliosa storia d’amore, dalla quale sono nati due bambini, Ethan, che ha tre anni, e Mario Achille, nato a novembre del 2021.

Una splendida famiglia, che l’ex tronista, oggi tra le influencer più seguite, ama condividere sul suo canale social con quella che ormai è diventata la sua famiglia virtuale. E voi, cosa aspettate a seguire Rosa su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti interessanti e super originali, non ve ne pentirete.