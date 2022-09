Elodie, brutto episodio: ha visto tutto e ha reagito, cosa è successo a Milano

A Vanity Fair Elodie ha raccontato cosa è successo a Milano: anche stavolta la cantante è intervenuta a difesa dei più deboli.

Bellezza disarmante e talento da vendere: quando era seduta tra i banchi di Amici 15 nel 2016, fu subito evidente che Elodie Di Patrizi avrebbe fatto strada nel settore dello spettacolo. Modella, cantante ed ora anche attrice, la splendida 32enne è sempre stata un volto molto amato e la sua carriera dopo il talent procede a vele spiegate.

Elodie però è anche una donna che ha sofferto durante la sua infanzia e la sua adolescenza, perciò conosce i valori del rispetto del prossimo e della giustizia. Nel corso degli anni ha sempre preso posizioni molto nette riguardo ai temi sociali di maggior rilevanza dimostrando una sensibilità non da tutti.

Proprio per questa sua intolleranza nei confronti di ogni forma di prevaricazione e sopruso, non ha potuto fare a meno di intervenire quando ha assistito a Milano ad un comportamento deplorevole messo in atto da un gruppo di ragazzini ai danni di una coppia di anziani. Sapete come ha reagito? Non ci crederete!

Elodie, scena spiacevole per strada: la cantante racconta cosa è successo

Uno dei problemi più gravi oggi come oggi è sicuramente quello della violenza messa in atto anche dai più giovani. Episodi raccapriccianti che si verificano con più frequenza nelle grandi città, ma che purtroppo capitano ovunque. E’ soprattutto il branco ad esercitare forme di bullismo ed abusi verso chi è solo e più indifeso.

Naturalmente, per Elodie cose del genere sono davvero insopportabili e infatti non si è tirata indietro nel difendere due anziani vittime di un gruppo di adolescenti che stavano sbarrando loro la strada. La cantante ha raccontato la vicenda per filo e per segno a Vanity Fair, offrendo anche un ottimo spunto di riflessione per tutti i genitori.

“Sono bulla coi bulli. A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza”, racconta ai microfoni della celebre rivista. Ed ecco che rivela qual è stata la sua reazione alla scena che si stava svolgendo davanti ai suoi occhi.

“Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: ‘Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni?'”, racconta. Da sottolineare soprattutto l’osservazione della vulcanica cantante: “Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”. Con queste parole, Elodie dimostra ancora una volta tutta la sua intelligenza: ponendo l’accento sull’educazione che si riceve dai propri genitori, spinge a riflettere su un altro tema molto importante.

