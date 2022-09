Ex volto di Uomini e Donne beccato con la cugina di una famosa showgirl: è nata una nuova coppia? L’indiscrezione.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova emozionante edizione di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi partirà al consueto orario, su Canale 5, a partire da lunedì 1 settembre 2022. Assisteremo alla nascita di nuove storie d’amore in studio? In attesa di scoprirlo, vi parliamo di un’indiscrezione che riguarda uno dei tronisti storici del programma.

L’amatissimo ex volto di Uomini e Donne è, ormai, lontano dalla tv da diversi anni, ma grazie alla trasmissione di Canale 5 ha acquisito una grande popolarità. E, proprio nei giorni scorsi, è trapelata una notizia che non è passata inosservata: l’ex tronista è stato beccato con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Anche lei non è affatto un volto sconosciuto ai più: la modella è la cugina di una famosa showgirl, oltre che ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

Uomini e Donne, l’ex tronista è stato beccato con la cugina della famosa showgirl

È nata una nuova coppia? Nulla di ufficiale, al momento, ma l’indiscrezione ha fatto il giorno del web in pochissime ore. A lanciarla è stato The Pipol Gossip, che ha condiviso le immagini dell’ex tronista di Uomini e Donne a cena con una ragazza. Di chi stiamo parlando?

Di Salvatore Angelucci, uno dei tronisti storici della trasmissione di Maria De Filippi: la sua storia con Paola Frizziero è rimasta nel cuore dei telespettatori. Chi è la nuova presunta fiamma del dj? The Pipol ha beccato Salvatore in compagnia della splendida Livia Canalis, cugina di Elisabetta Canalis. Modella e famosissima sui social, anche Livia è apparsa a Uomini e Donne qualche anno fa, come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. “I due tra una portata e l’altra si sono scambiati sorrisi e tenerezze per tutta la serata. Potrebbero essere quindi già una coppia?”, si legge su The Pipol.

Al momento, ripetiamo, che si tratta di una semplice indiscrezione, che i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Ricordiamo che Salvatore è papà della meravigliosa Ginevra, la figlia nata dodici anni fa dalla storia con Karina Cascella. Negli ultimi anni, invece, il dj è stato legato ad Alessandra Gallocchio, ma anche con lei niente lieto fine.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

E, a proposito di tronisti, quattro nuovi protagonisti sono pronti a sedersi sulla famosa sedia rossa. Alcuni di loro li conosciamo benissimo! Troveremo in trasmissione l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri Federica Aversano e l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi Federico Dainese. Ci sarà anche Lavinia, che è apparsa in trasmissione nel 2018 tra le pretendenti di Nicolò Brigante, mentre sarà la prima volta in tv per Federico N., ingegnere aeronautico di Roma. Noi non vediamo l’ora di vedere la prima puntata, e voi?