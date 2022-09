Georgette Polizzi, colpo di scena: c’entra suo marito, racconto shock

L’ex protagonista di Temptation Island Georgette Polizzi è molto seguita sui social: proprio su Instagram, si è sfogata riguardo al marito.

I social ormai sono diventati, a torto o a ragione, un luogo dove sempre più persone raccontano la parte migliore della propria vita. Ultimamente, però, si nota un’inversione di tendenza: a cominciare da molti volti noti della tv e del web, tra i quali si sta diffondendo l’abitudine di affidare a queste piattaforme anche gli stati d’animo peggiori o i lati meno affascinanti e glamour della propria esistenza.

Non solo, quindi, foto che mostrano visi senza trucco né filtri, ma anche veri e propri sfoghi su varie crisi interiori che, certamente, fanno parte della vita di ognuno di noi. Proprio nell’ottica del voler restare autentici il più possibile e non fingere a tutti i costi una perfezione costante ed alquanto irrealistica, parecchi personaggi decidono di condividere con i fan anche aspetti inediti e più umani.

Lo ha fatto anche Georgette Polizzi, tra le ex protagonista più amate di Temptation Island: la bella stilista vicentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram da ben 700mila follower, un lungo post dove racconta molti dei problemi quotidiani che è costretta ad affrontare tra lavoro, vita matrimoniale e una bambina da crescere. In tutto questo, ammette di non sentirsi abbastanza supportata dal marito David. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste lo sfogo della nota 40enne.

Georgette Polizzi, “Dormire in stanze diverse diventa routine”: la confessione inaspettata

Apprezzata dal pubblico per la sua forza e il suo carattere combattivo nel corso della sua partecipazione al docu-reality di Canale 5, Georgette ha mostrato di non avere peli sulla lingua neanche adesso. Su Instagram ha raccontato i motivi della sua stanchezza e non ha nascosto che, nonostante con suo marito sembra vada tutto a gonfie vele, non si sente capita a sufficienza da lui.

Georgette ammette di essersi sentita sola nelle due settimane precedenti, nelle quali ha dovuto badare a lavoro, casa, famiglia e alla piccola Sole: “Arrivi a casa sfinita la sera, tuo marito ti cerca perché ha voglia di intimità, ma l’unica cosa che riesci a fare é crollare sul divano dalla stanchezza”.

“Dormire in due stanze diverse diventa una routine, soprattutto se lui russa e tu hai bisogno di dormire e riposarti. Avendola 24h su 24 a volte capita che ti distrai un secondo e lei cade e batte la testa e ti senti una cattiva madre per il resto della giornata”, aggiunge. Ricordiamo tra l’altro che in passato Georgette ha avuto dei problemi di salute che sono tornati dopo il parto e l’hanno costretta ad un ricovero in ospedale.

Cercando la comprensione nelle tante donne che la seguono, conclude poi con una sorta di monito al marito David Tresse: “Puntualmente con la faccia da pazza gli dico: ‘Guarda che io sono esaurita, non ce la faccio più. O ti dai una mossa o me ne vado con Sole!’”.

Facciamo l’in bocca al lupo a Georgette e David affinché possano trovare un punto d’incontro visto il grande amore che li unisce.