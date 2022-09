“La Dama Velata”: tutti i fan restano di stucco per questa notizia

Novità pazzesca per il pubblico de La Dama Velata, amatissima fiction di Rai Uno con Miriam Leone e Lino Guanciale: che colpo di scena!

Come accade ogni anno in estate, anche durante questi ultimi mesi la programmazione televisiva è stata riempita dalle repliche di vari programmi andati in onda nelle precedenti stagioni. Sia la Rai che Mediaset hanno riproposto i loro ‘cavalli di battaglia’ e tra questi Rai Uno ha scelto per la domenica sera le puntate de La Dama Velata.

La fiction con Miriam Leone e Lino Guanciale che interpretano i protagonisti Clara e Guido fu trasmessa per la prima volta nella primavera del 2015 e riscosse un successo incredibile. Pensate, ben 5 milioni di utenti per la puntata d’esordio e 6 milioni per l’ultima, battendo anche la partita Wolfsburg-Napoli di Europa League! E la cosa più sorprendente è che anche le repliche di questa estate hanno raggiunto risultati eccellenti in termini di audience. Anzi, molti di coloro che si erano persi quella prima tv anni fa, si sono aggiunti ora allo stuolo di telespettatori dell’avvincente storia.

Alla luce di tutto questo consenso, era legittimo aspettarsi una seconda stagione, con nuovi drammi e nuovi appassionanti intrighi. Che però finora inspiegabilmente non c’è stata. Al riguardo non ci sono motivazioni ufficiali, ma si può azzardare l’ipotesi che la Rai negli ultimi anni abbia voluto investire su serie ambientate nell’attualità che, indubbiamente, si sono rivelate prodotti molto apprezzati. Vero Tv rivela però un colpo di scena che lascia tutti senza parole, vediamo cos’è successo!

La Dama Velata, clamoroso! Grossa novità in vista, fan increduli

A far pensare che non ci fossero molte possibilità di vedere un seguito della storia tra Clara e Guido, era anche il fatto che la prima stagione si era conclusa in modo abbastanza netto, senza spiragli che potessero lasciar intendere ulteriori sviluppi della trama. Eppure, stando a quanto riferisce Vero Tv, la Rai avrebbe cambiato idea al riguardo e starebbe studiando la situazione per l’eventuale lancio di una seconda stagione.

In effetti, nonostante il lieto fine della prima, gli sceneggiatori potrebbero comunque trovare degli escamotage per regalare al pubblico altre emozioni. Sui social si può notare la grande richiesta da parte dei telespettatori che non risparmiano elogi per i due attori protagonisti.

I ruoli interpretati rispettivamente dalla Leone e da Guanciale hanno rappresentato un importante punto di svolta nelle loro carriere. Cosa che l’attore abruzzese ha riconosciuto ultimamente, a proposito del successo delle repliche. Chissà quindi che non accettino, se la Rai dovesse decidere di realizzare il progetto di un secondo capitolo.

Non resta quindi che attendere per sapere finalmente quale sarà il destino de La Dama Velata.