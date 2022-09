La manicure di Giulia De Lellis: il colore è adatto allo stile sfoggiato per quell’occasione

Giulia De Lellis mostra la sua nuova manicure fatta per quell’occasione: la tonalità scelta è adatta allo stile sfoggiato.

Giulia De Lellis è tra le influencer più amate, è seguita sui social da milioni di persone. L’esperienza ad Uomini e donne le ha dato sicuramente la possibilità di farsi notare. Il pubblico cominciò a conoscerla e ad apprezzarla durante il suo percorso. Il seguito conquistato nel mentre è cresciuto una volta conclusosi il programma.

In questi anni è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, divenendo anche un amatissimo personaggio. L’abbiamo vista concorrente al Grande Fratello Vip, è stata poi scelta nel 2021 come conduttrice del format in onda su Discovery Plus, Love Island. Giulia è riuscita a creare un mondo intorno a sè, acquistando successo nel mondo della moda. In questi giorni, come tante influencer, anche lei è stata presente al Festival del Cinema di Venezia.

Per l’occasione ha sfoggiato dei look elegantissimi. Qualche ora prima aveva mostrato la manicure fatta, adatta per lo stile che aveva deciso di sfoggiare. E’ semplice ma allo stesso tempo molto luminosa. In particolare lo smalto si nota quando è arrivata a Venezia dato che negli altri stili ha indossato dei guanti.

Giulia De Lellis nuova manicure: per l’arrivo a Venezia ha sfoggiato un look adatto al colore dello smalto

E’ seguita sui social da milioni di persone e con loro ci interagisce moltissimo parlando attraverso le storie. Giulia mostra i prodotti che utilizza, cosa fa durante il giorno, annuncia i suoi futuri progetti sempre raccogliendo l’attenzione dei follower. In questi giorni si è tenuto il Festival del Cinema di Venezia 2022.

Sul Red Carpet oltre all’arrivo delle più grandi star del cinema hanno calcato il tappeto rosso anche tantissime influencer. Questo ha provocato la reazione di molti che hanno criticato il loro arrivo ad una Mostra del cinema. Anche Giulia de Lellis è arrivata a Venezia, questa non è la prima volta per lei. Quest’anno ha sfoggiato dei look pazzeschi. Per l’arrivo ha indossato un abito lungo con le maniche a sbuffo firmato Alessandra Rich. Qualche ora prima aveva mostrato la manicure che aveva scelto per questa occasione.

Giulia in precedenza aveva optato per un colore sul nude, e aveva stravolto la forma delle unghie. Dalla forma rotonda era passata a quella quadrata. Adesso, per l”evento ha deciso nuovamente di cambiare, come potete vedere in alto. Anche questa volta ha optato per una tonalità super nude, ma sembrerebbe essere meno sul rosa rispetto alla vecchia tinta. Questo colore accentua ancora di più la luminosità. Anche la vecchia forma è ritornata, ha rifatto nuovamente le unghie circolari. Questa manicure è semplice ma allo stesso tempo molto elegante, adatta al look scelto per l’arrivo a Venezia.