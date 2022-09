Ne Il Segreto Rita è la promessa sposa di Anibal: ecco com’è l’attrice dopo anni

Vi ricordate di Rita ne Il Segreto? La giovane era la promessa sposa di Anibal: ecco com’è l’attrice fuori dal set.

Il pubblico quando fu annunciata la chiusura de Il Segreto rimase particolarmente amareggiato. Dopo 8 anni abbiamo detto addio all’amata soap opera ma a distanza di un anno non dimentichiamo certo la trama che ci ha accompagnato e i suoi personaggi. La prima volta che andò in onda al centro dell’attenzione c’era la storia d’amore tra Tristan e Pepa.

Abbiamo così avuto da subito modo di delineare le personalità di alcuni personaggi. Per esempio quella di Donna Francisca che si è sempre opposta alla relazione di suo figlio con la levatrice. E lo stesso atteggiamento lo mostra verso l’amore di Soledad nei confronti di Juan. Anche questa volta la donna ha cercato di ostacolare il sentimento usando qualsiasi mezzo possibile. La Montenegro è stata fondamentale per la trama. Lei è presente dall’inizio fino alla fine, ed è lei a svelare il segreto.

Abbiamo seguito e amato tutti i personaggi: vi ricordate della giovanissima Rita? Ha fatto parte della storia dalla seconda alla quarta stagione. E’ la promessa sposa di Anibal Buendìa ma si innamora di suo fratello Isidro. Anibal lo scopre e finge di essere malato per sposarsi con la donna. Il matrimonio per la donna la vedrà al centro delle violenze del marito. Rita ha fatto parte della soap opera per un determinato periodo, poi è uscita di scena. Avete mai avuto la curiosità di vedere com’è fuori dal set l’attrice che l’ha interpretata? Vi mostriamo un suo scatto social.

Ne Il Segreto Rita è la promessa sposa di Anibal: a distanza di anni ecco com’è oggi l’attrice

Ecco uno scatto social di Charlotte Vega: è lei che ha interpretato la promessa sposa di Anibal. Dopo molti anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista ne Il Segreto è diverso il suo stile ma non è cambiata. E’ bella come lo era nei panni di Rita. Charlotte è molto famosa ed è amatissima dato che ha recitato in film e serie tv sul grande schermo. Voi l’avreste riconosciuta?