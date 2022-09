Non fa più parte della trasmissione e spiega in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi

Non fa più parte della trasmissione: adesso spiega in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi.

Stanno per partire tutte le trasmissioni che solitamente vediamo con la stagione autunnale. Lunedì 12 settembre parte Uomini e donne, con nuovi troniste e tronisti. Pochi giorni dopo c’è l’esordio di Tu si que vales e il 18 settembre parte la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. In questi mesi i casting per scegliere i nuovi allievi sono andati avanti. Nella prima puntata scopriremo chi saranno i talenti che affronteranno quest’anno il percorso. Il programma in questi ultimi anni ha subito delle modifiche, a causa del covid.

Per esempio se prima i ragazzi tornavano per le vacanze Natalizie a casa adesso non è più così ma trascorrono insieme le feste per evitare di avere contatti con l’esterno. In caso succeda infatti devono rispettare un periodo di quarantena. Inoltre non ci sono più i balli con i professionisti, o meglio ci sono ma i passi a due sono ballati ad una certa distanza o si preferisce far ballare gli allievi tra loro.

La ventiduesima edizione sta per partire ma a quanto pare qualcuno non sarà più presente nel cast. Di recente, intercettata da SuperGuida Tv durante il Festival di Venezia ha spiegato in che rapporti è rimasta con Mari De Filippi.

Non fa più parte della trasmissione: adesso svela in che rapporti è oggi con Maria De Filippi

Amici sta per partire, la prima puntata si terrà il 18 settembre. Anche quest’anno mediaset ha deciso di puntare sulla domenica. In queste settimane sono circolate molte voci sui possibili nuovi concorrenti, qualcuno noto, e sulla nuova classe di professori.

Ormai sembra certo che dietro al bancone ci sarà il ritorno di Arisa in veste di professoressa di canto e una new entry nel ballo. Emanuel Lo sarà il nuovo maestro di ballo e affiancherà Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. A quanto pare, come avrete capito, Veronica Peparini non farà parte della nuova edizione di Amici. Non sappiamo se si tratta di un saluto o di un vero e proprio addio al programma. Ma non è l’unica che non vedremo nella nuova edizione. Anche Anna Pettinelli non ci sarà. La speaker radiofonica lo ha confermato a SuperGuida Tv. E’ stata infatti intercettata al Festival di Venezia e ha spiegato in che rapporti è rimasta con Maria de Filippi.

Anna ha specificato che l’esperienza ad Amici è stata meravigliosa e divertente e di essere rimasta con la conduttrice in ottimi rapporti: “Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”. A quanto pare non c’è nessun astio fra l’ex professoressa di canto e Maria. Anzi, sembrerebbe, come svelato da Tv blog che per lei ci sia in serbo qualche novità, legata all’azienda della conduttrice, la Fascino. Sembrerebbe anche che lei abbia confermato ma non ha aggiunto altro.