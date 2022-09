Regina Elisabetta, cos’è successo in Inghilterra: cos’hanno fatto centinaia di persone

Dopo la morte della Regina Elisabetta in Inghilterra è successo l’impensabile: avete visto cosa hanno fatto centinaia di persone?

Sapevamo perfettamente che sarebbe successo e, in effetti, è stato proprio così: la notizia della morte della Regina Elisabetta ha sconvolto tutti. A distanza di ben 70 anni dall’inizio del suo regno inglese, la sovrana più amata dal popolo e da tutti è scomparsa, lasciando il trono a suo figlio Carlo.

Era esattamente l’8 Settembre scorso quando – dopo i primi avvertimenti da Buckingam Palace sul peggioramento delle sue condizioni di salute – si è diffusa la notizia della sua morte. Dopo il comunicato ufficiale, i familiari della regina si sono immediatamente catapultati al suo capezzale presso la dimora di Balmoral in Scozia – dove, tra l’altro, stava trascorrendo le sue vacanze estive – e tutte le persone a lei più vicine hanno iniziato a vestirsi di lutto. Insomma, purtroppo la notizia era nell’aria!

La scomparsa della Regina d’Inghilterra dopo ben 96 anni di regno ha lasciato tutti di stucco. A farne le spese, non solo i familiari, che non l’hanno mai abbandonata, ma anche tutti coloro che l’hanno sostenuta ed appoggiata. A proposito, avete visto cosa hanno fatto centinaia di persone quando hanno saputo della sua morte? Spuntano delle immagini da brividi!

Non immaginerete mai cos’è successo in Inghilterra dopo la morte della regina Elisabetta

Se il messaggio apparso sui social a distanza di qualche ora dalla morte della Regina Elisabetta ha lasciato tutti senza parole, non si può dire il contrario su tutto quello che è accaduto in Inghilterra. Che la sovrana inglese fosse amata da tutti, lo sapevamo già, ma queste immagini apparse su Twitter ce ne danno la conferma. Stando a quanto si apprende dal video condiviso, sembrerebbe che centinaia di persona – dopo la morte della loro beniamina – abbiano compiuto un gesto davvero da brividi. E che, soprattutto, sottolinea quanto questi 70 anni di regno siano stati ben visti da tutti.

Assistere alla morte di una sovrana che ha fatto solo ed esclusivamente il bene del Paese – proprio come la Regina Elisabetta – non è affatto da cosa niente. È proprio per questo motivo che appena appresa la notizia della sua scomparsa, in centinaia di persone hanno scelto volontariamente di recarsi presso l’esterno del Buckingam Palace per rendere l’ultimo saluto alla loro sovrana. Chi in lacrime e chi visibilmente dispiaciuto per il decesso, sono tantissime i fedeli della regina che hanno voluto recarsi fuori la sua residenza ufficiale. Credete che sia finita qui? Assolutamente no! Come mostra il video apparso su Twitter, si vede chiaramente che le stesse persone che hanno voluto concedere alla regina l’ultimo saluto, sono le stesse che hanno aizzato il coro ‘God save the king’.

Un gesto davvero speciale, quindi, che sottolinea quanto la Regina Elisabetta abbia sempre messo d’accordo tutti.