Regina Elisabetta, è stata la prima nella famiglia reale a farlo: incredibile retroscena

Spunta un incredibile retroscena sulla Regina Elisabetta che in pochissimi conoscono: lei è stata la prima nella famiglia reale a farlo.

Sono giorni ormai che non si fa altro che parlare di lei: la morte della Regina Elisabetta ha lasciato tutti senza parole. Ed è giusto che ancora adesso – a distanza di qualche giorno dal suo decesso – i riflettori continuino ad essere puntati su di lei.

Salita al trono nel lontano 1952, Elisabetta II è stata tra le sovrane più longeve d’Inghilterra. Era giovanissima ai tempi della sua salita al regno, ma subito ha saputo contraddistinguersi dai suoi predecessori. Nel corso degli anni, la regina ha saputo ottenere un consenso impressionante, mettendo al primo posto il bene del suo Paese. E, vedendo tutto quello che è successo dopo la sua morte, possiamo dire che tutti i suoi sforzi non sono stati affatto vani.

Tutti amavano e conoscevano Elisabetta D’Inghilterra! A partire dalla sua dieta ‘personalizzata’ fino alla passione per la moda e, soprattutto, per gli abiti colorati, la sovrana aveva tantissimi ‘segreti’ che un po’ tutti sapevano. Questo impensabile retroscena, però, siamo certi che nessuno lo conosceva. Vi diremo noi ogni cosa, state tranquilli, ma vi anticipiamo: è stata la prima della famiglia reale a farlo!

Non tutti conoscono questo retroscena sulla Regina Elisabetta: è stata la prima a farlo!

A partire dal ‘segreto’ nascosto dietro ad un accessorio che portava dietro spesso e volentieri fino all’impensabile retroscena che non tutti conoscono: la Regina Elisabetta era una donna dalle mille sorprese! Tutti l’amavano, soprattutto i suoi concittadini, ma forse non proprio tutti la conoscevano a perfezione. Pronti a saperne di più?

Elisabetta II, come dicevamo precedentemente, è salita al trono d’Inghilterra nel 1952, succedendo a suo padre Giorgio VI. Sapete, però, cosa ha fatto prima di questo momento? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la regina sia stata la prima donna della famiglia reale ad entrare nell’esercito. Un retroscena davvero impensabile, non trovate? Come darvi torto! A quanto pare, sembrerebbe che nel 1945 – alla sola età, quindi, di 19 anni – sia entrata a far parte dell’Auxiliary Territorial Service. Si tratta di un servizio volontario delle donne costituito nel 1938 e perdurato fino al 1949 a cui la sovrana ha deciso di unirsi a poco meno di vent’anni, occupandosi di meccanica e riparando i mezzi dell’esercito.

Insomma, una vera e propria forza della natura!

Quando si terranno i funerali?

È la domanda che in tantissimi si fanno in questi ultimi giorni: quando si potrà dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta? I funerali, stando a quanto si apprende, si svolgeranno Lunedì 19 Settembre. La salma, invece, verrà sepolta presso la cappella San Giorgio, la stessa dove sono stati sepolti anche il suo papà, sua sorella e il suo compianto Filippo.

In attesa dei funerali, la bara potrebbe essere esposta per circa due giorni presso la Westminster Wall.