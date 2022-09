Serena Rossi, manicure da imitare: il colore scelto è super delicato e perfetto per l’autunno

La manicure di Serena Rossi è totalmente da imitare: il colore scelto per le sue unghie è super delicato e perfetto per l’autunno.

Manca pochissimo al ritorno di Serena Rossi sul piccolo schermo! Dopo mesi da ‘La canzone segreta’, programma che l’ha vista condurre da sola per la prima volta, l’attrice napoletana è pronta a far appassionare il suo pubblico con i nuovi episodi di Mina Settembre e tutte le sue sorprendenti novità.

Lontana dal piccolo schermo da diversi mesi, Serena Rossi non ha mai perso l’abitudine di mostrarsi ed interagire coi suoi followers. È proprio attraverso il suo canale Instagram, infatti, che l’attrice napoletana si è fatta sentire in diverse occasione nei mesi scorsi, non perdendo occasione nemmeno di svelare le tappe della sua estate e del suo viaggio in America.

Ritornata alla vita di sempre – proprio come ha fatto recentemente Belen Rodriguez – anche Serena Rossi ha voluto rigenerarsi. E come ‘prima tappa’ ha scelto proprio l’estetista. Avete visto anche voi il colore che l’attrice napoletana ha scelto per le sue unghie? Non solo è super delicato per la sua mani ancora perfettamente abbronzata, ma anche perfetto per la stagione autunnale che sta per entrare. Insomma, una manicure da imitare!

La manicure di Serena Rossi spopola: il colore scelto sarà il trend dell’autunno

Se per le sue unghie Bianca Atzei ha scelto una tonalità piuttosto accesa, Serena Rossi ha voluto un colore decisamente più sobrio. In entrambi i casi, si tratta di qualcosa di incredibile, che ha conquistato tutti. Lo smalto dell’attrice napoletana, però, siamo certi che sarà il nuovo trend dell’autunno.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Serena Rossi sa sempre come far entrare il suo pubblico nella sua quotidianità. Spulciando il suo canale Instagram, infatti, abbiamo rintracciato diversi scatti che la ritraggono sul set di Mina Settembre – le cui nuove puntate prevedono una novità assoluta – ma anche in compagnia del suo compagno Davide e della sua famiglia. Insomma, non si può affatto dire che l’attrice napoletana non sia una tipa social. Sarà proprio questo il motivo che l’ha spinta a condividere col suo pubblico la nuova manicure fatta? Molto probabilmente, si! Alcuni giorni fa, la Rossi ha scelto di dare una sistematina alle sue unghie, scegliendo un colore decisamente ‘top’. La bella Serena ha scelto di non osare, come dicevamo, ma di farsi applicare un colore che è l’ideale per la stagione autunnale. Curiosi di vederlo anche voi? Eccolo qui:

Da come si vede dalla foto in alto, sembrerebbe che Serena abbia scelto per le sue unghie un colore nude, perfetto per le sue mani ma anche per ogni tipo di stagione. Ve l’avevamo detto che era incredibile, no? Siamo certi che adesso tutte desidereranno una manicure simile.