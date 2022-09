“Sono triste che non sarà più con me”: il dolore per la Regina Elisabetta; l’omaggio della famosa star.

Una notizia che ha fermato il mondo, quella della scomparsa della regina Elisabetta. La sovrana si è spenta giovedì 8 settembre 2022 al 96 anni, dopo 70 anni di regno. Una notizia che ha rattristato gli abitanti del Regno Unito, ma non solo: in tutto il mondo hanno voluto ricordarla ed omaggiarla.

Lo ha fatto anche una famosissima star, che, nel corso del suo concerto a Toronto, ha dedicato alla regina uno dei suoi brani più intensi. “È stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addolorato nell’apprendere della sua morte”, ha dichiarato il cantante prima di esibirsi. Un omaggio da brividi: in seguito i dettagli.

L’omaggio della star per la regina Elisabetta: “Sono molto triste che non sarà più con me”

Un esempio di donna solida e risoluta, anche negli anni più bui del suo regno. Elisabetta II è stata una vera e propria ispirazioni per milioni e milioni di persone, che, da qualche giorno, sono profondamente scossi. La notizia della scomparsa della sovrana ha colpito anche uno degli artisti musicali più amati al mondo, che, nel corso del suo concerto live a Toronto, ha omaggiato la regina dedicandole una delle sue canzoni.

Si tratta di Don’t let the sun go down on me, che Elton John ha dedicato proprio alla regina Elisabetta II, nel corso del suo live in Canada. Prima di esibirsi, il cantante ha sottolineato come fosse legato alla figura della regina: “È stata una presenza stimolante, che ha guidato il Paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e sincero e premuroso calore”.

Il cantautore sottolinea come la regina sia stata con lui per tutti i 75 anni della sua vita: “Mi rattrista molto sapere che non sarà più con me, ma sono contento che riposi in pace, se lo è meritato, ha lavorato duramente”. Elton John ha poi rivolto un pensiero alla famiglia, mandando loro tutto il suo amore: “Ci mancherà, ma il suo spirito sopravvive. E celebriamo la sua vita stasera con la musica”. Parole da brividi, seguite dalla toccante esecuzione del meraviglioso brano Don’t let the sun down on me, scritto nel 1972. I 50 mila presenti al Rogers Centre di Toronto non hanno potuto non commuoversi, soprattutto quando sui maxi schermi della struttura è apparsa l’immagine di Elisabetta.

Un gesto bellissimo, quello del cantante, che aveva già espresso il suo dolore per la morte della regina sul suo canale social, poco dopo la diffusione della notizia. “La regina Elisabetta II ha rappresentato in larga parte la mia esistenza, dall’infanzia ad oggi, e mi mancherà profondamente”.