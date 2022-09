Gesto shock dopo Vite al Limite: la notizia ha sconvolto tutti, dramma impensabile!

Un vero gesto shock dopo la sua partecipazione a Vite al Limite: la tragica notizia ha sconvolto tutti, un dramma impensabile.

Vite al Limite è uno di quei programmi che continua a regalare al suo pubblico dei colpi di scena davvero shock! Non solo sconvolgenti trasformazioni e record impressionanti, ma anche storie che non hanno un vero e proprio lieto fine! Quante volte, infatti, ci è capitato di riproporvi di avventure che, purtroppo, non sono andate a finire bene? Ne è l’esempio il giovanissimo James King: entrato con un peso che superava i 400 kg, l’uomo è deceduto qualche tempo dopo la fine del suo percorso in clinica.

Anche la storia che vi andremo a raccontare tra qualche istante, purtroppo, non ha avuto affatto un epilogo felice. Entrato a far parte della clinica di Houston nel corso della sesta stagione di Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di aver voluto chiedere aiuto al medico chirurgo iraniano per via del suo peso. Pesava esattamente 291 kg quando si è pesato la prima volta nel programma, ma non ha perso occasione di dimostrare sin da subito di essere seriamente intenzionato a dimagrire. In effetti, è stato proprio così: grazie alla dieta impostogli, il giovane è dimagrito quasi 150 kg.

Qualche tempo dopo la sua trasformazione in clinica, però, il giovane ha compiuto un gesto estremo, lasciando tutti sconcertanti. Un dramma impressionante, ma scopriamo cos’è successo insieme.

Dopo Vite al Limite ha compiuto un gesto shock: cos’è successo, dramma incredibile

Ha partecipato nel corso della sesta stagione di Vite al Limite e sin da subito ha impressionato tutti con la sua storia. Entrato a far parte della clinica con un peso di 291 kg, il paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di quando la sua vita è cambiata da un momento all’altro in seguito ad un grave incidente in cui è rimasto coinvolto e che gli ha fatto perdere l’uso di una gamba. Una situazione decisamente drammatica, da come si può chiaramente comprendere, e che l’ha spinto ad ingrassare sempre di più. Giunto sulla soglia di 30 anni ed impossibilitato a fare ogni cosa se non con l’aiuto di qualcuno, il giovane ha voluto chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per ritornare in forma.

Da un peso massimo di 291 kg, il giovane è dimagrito tantissimi chili e, grazie anche all’intervento di chirurgia bariatrica, è uscito dalla clinica di Houston completamente trasformato. Non sappiamo cosa sia successo una volta ritornato a casa, ma sul web si legge che abbia compiuto un gesto estremo. Alla sola età di 30 anni, James Bonner si è tolto la vita! Una notizia, da come si può chiaramente comprendere, più che tragica e che ancora adesso lascia tutti di stucco.

