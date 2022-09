Il conduttore si sposa: cerimonia molto intima, l’ex moglie non ci sarà

Il famoso conduttore si sposa: a quanto pare, sarà una cerimonia molto intima dove mancherà la sua ex moglie, di chi parliamo.

Se un’amatissima coppia di Temptation Island è pronta a convolare a nozze tra qualche giorno, anche l’amato conduttore ha rivelato che si sposerà a finitura dell’estate. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato sulle pagine del settimanale ‘DiPiù Tv’.

A distanza di anni dall’inizio della sua relazione con l’attuale compagna, il conduttore ha scelto di convolare finalmente a nozze. A quanto pare, la cerimonia verrà celebrato nel mese di Settembre – quando, quindi, l’estate sarà solo un ricordo lontano – con pochi intimi.

A differenza delle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta – sulle quali la madre della famosa ‘Divina’ ha svelato un retroscena impensabile – il matrimonio dell’amato conduttore sarà per pochissimi. Alle pagine del settimanale ‘DiPiù Tv’, infatti, il volto tv ha detto di aver invitato un centinaio di amici. “Io e lei non abbiamo più i genitori. Inviteremo solo gli amici e i parenti più stretti”, ha spiegato. Tg Com, però, ha svelato un’altra piccola ‘chicca’: sembrerebbe che alla cerimonia non presenzierà nemmeno la sua ex moglie? Capito chi è il conduttore che si sposa?

L’amato conduttore si sposa: l’ex moglie non sarà alla cerimonia

Adesso è pronto a sposare la mamma dei suoi ultimi due figli, ma l’amato conduttore è stato già sposato. Ed ha visto naufragare il suo matrimonio nel 1998 dopo la nascita della sua primogenita. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la cerimonia si svolgerà in un piccolo paesino vicino Sondrio – dove, tra l’altro, la coppia si è trasferita circa quattro anni. E sarà un banchetto completamente ‘rustico’. “Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta”, ha spiegato il conduttore pronto a convolare nozze.

Dopo poco più di 10 anni dal loro primo incontro e ben due figli, Giorgio Mastrota e Flo Gutierrez si diranno ‘si’ per sempre tra qualche giorno. Abbiamo pochissime informazioni sulla data ufficiale delle nozze, ma come raccontato dal diretto interessato sarà una cerimonia piuttosto intima.

Il famoso conduttore, quindi, si sposa per la seconda volta, ma al suo matrimonio non ci sarà la sua ex moglie Natalia Estrada. Nonostante i buoni rapporti conservati, sembrerebbe che l’ex amatissimo volto della tv nostrana non presenzierà alle seconde nozze del suo ex marito.

Tanti auguri a Giorgio Mastrota e alla sua Flo!

Che fine ha fatto oggi Natalia Estrada

Sappiamo che ve lo state chiedendo: cosa fa oggi Natalia Estrada? È stata uno dei volti simboli del piccolo schermo italiano degli anni 2000, ma ad oggi la conduttrice ha cambiato vita. Proprio recentemente, infatti, ha raccontato cosa fa dopo il suo addio alla tv.