Daniele Bossari dopo il tumore alla gola racconta cosa ha fatto sua moglie

Daniele Bossari dopo il tumore alla gola racconta cos’ha fatto sua moglie Filippa: ecco le sue parole.

Daniele Bossari con un post su instagram ha raccontato di aver avuto un tumore alla gola. La confessione è arrivata soltanto dopo mesi, il 1 giovedì di settembre che come scrive, per gli altri rappresenta un ricominciare la propria attività, per lui, invece, ha assunto un significato di rinascita.

E’ con queste parole che inizia il lungo messaggio del conduttore. Lo racconta facendo un esempio, utilizzando il dodicesimo arcano dei tarocchi, ‘l’appeso’. Dice che rappresenta perfettamente la condizione in cui si è ritrovato, avendolo visto in sogno una notte mentre cercava con tutto se stesso di dare un senso alla sofferenza fisica che stava provando. Sofferenza vissuta durante i mesi di chemioterapia e radioterapia, per curare il tumore alla gola: “Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino ma con una totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta“.

Bossari ha cercato, mentre i medici cercavano di curare il suo corpo, di curare la sua anima. Avere un tumore, vivere la sofferenza e la paura, gli ha dato la possibilità di rivedere la scala delle priorità, e la prima è l’amore. Questo lo ha ricevuto dalla sua famiglia e da tutte le persone a lui care. Il conduttore ha concluso il messaggio ringraziando tutti, i medici e lo staff che gli sono stati vicini e che gli hanno dato la forza di affrontare questa battaglia. Di recente, in un’intervista rilasciata a Linus e Nicola Savino, nella puntata Deejay Chiama Italia, ha raccontato cos’ha fatto sua moglie Filippa in questi mesi.

Daniele Bossari parla dopo il tumore e racconta che cosa ha fatto sua moglie Filippa

Con un post sui social Daniele Bossari ha fatto sapere qualche giorno fa di aver avuto un tumore alla gola. Nel messaggio scrive che nell’impossibilità di sfuggire al dolore ha dovuto accettarlo. Mentre i medici cercavano di curargli il corpo, lui ha cercato di curare la sua anima.

Lo ha fatto mettendo in pratica tutti gli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali e le meditazioni. In questi giorni, ha rilasciato delle dichiarazioni a Linus e Nicola Savio, nella puntata di Deejay Chiama Italia, in cui ha anche raccontato che cos’ha fatto sua moglie Filippa in quei mesi. Ha prima spiegato di aver scoperto del tumore per caso, si era svegliato con un gonfiore alla gola e il medico gli aveva dato una cura. Con i giorni non si sgonfiava e così, dopo altri controlli, è arrivata la diagnosi.

Daniele ha ringraziato sua moglie, sua figlia Stella e i suoi genitori. Ha spiegato che Filippa ha vissuto con lui un incubo: “Però mi ha aiutato a rimanere vivo, ma letteralmente. Mi ha assistito 24 ore al giorno, tutti i giorni”. Ha raccontato che lei doveva anche portare avanti la sua di vita, portare avanti l’intera famiglia facendo finta di niente, perchè lui in quei momenti non se la sentiva e si è chiuso. Adesso però il conduttore dice di essere pronto ad aprirsi alla gente e quindi a parlare.