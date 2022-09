L’ex volto dell’amato programma tv è diventato mamma: il tenerissimo annuncio social fa breccia nel cuore dei suoi ammiratori.

È uno dei programmi più seguiti di sempre! Andato in onda per la prima volta nel lontano 2012, il docu-reality ha regalato inizialmente al suo pubblico solo cinque sue puntate, ma da quel momento è stato davvero inarrestabile.

A distanza di dieci anni dalla messa in onda della sua prima puntata, il programma tv non solo si è alternato sul piccolo schermo con ben nove edizioni ufficiali e una in arrivo, ma ha dato la possibilità ai suoi telespettatori di conoscere le storie di tutti i suoi protagonisti e la loro rinascita. Molto probabilmente, in molti avranno già capito a quale programma tv facciamo riferimento: Vite al Limite.

È stato proprio l’ex volto di Vite al Limite ad aver annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta. La notizia era già nell’aria da diverso tempo – ed anche noi, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua seconda gravidanza. Qualche ora fa, però, la giovane ha annunciato l’arrivo del suo secondo figlio.

È diventata mamma: grande gioia per l’ex volto tv, il tenerissimo annuncio

Dopo l’annuncio a sorpresa dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, ne arriva un altro che fa impazzire tutti di gioia: l’ex volto di Vite al Limite è diventato mamma! A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. È proprio con un tenerissimo scatto di lei in compagnia del suo piccolo che l’ex paziente del dottor Nowzaradan ha rivelato ai suoi sostenitori di aver dato alla luce il suo secondo figlio. Il bebè si chiama Ezra e la giovane donna ha rivelato di non poter essere più felice di così.

Siamo certi che in tantissimi si ricorderanno di lei: Christina Philips, protagonista di Vite al Limite nel corso della seconda stagione del programma. La giovane aveva chiesto aiuto al dottor Nowzaradan per i suoi 290 kg ed era riuscita facilmente a dimagrire. A differenza di Seana Collins, di cui si sono completamente perso le tracce, la bella Christina non solo ha continuato ad aggiornare i suoi fan, ma ha continuato a dimagrire. Guardatela qui in uno scatto recentissimo:

Inutile raccontarvi la reazione di tutti i suoi ammiratori quando hanno scoperto la nascita del suo secondo figlio: sono esplosi di gioia!

Com’era ai tempi di Vite al Limite?

Se oggi si mostra in tutta la sua bellezza, fiera della sua ritrovata forma fisica, siete curiosi di sapere com’era Christina prima di Vite al Limite? Guardatela in questo scatto risalente alla sua partecipazione al programma:

Davvero tutt’altra persona ora, vero?