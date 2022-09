Giorgia Soleri di nuovo nella bufera per quel tatuaggio sulla schiena: cosa c’è scritto

Giorgia Soleri è finita di nuovo nella bufera per quel tatuaggio sulla schiena: ecco che cosa c’è scritto.

Giorgia Soleri diventa sempre più nota e questa notorietà ovviamente l’ha portata al centro dell’attenzione del pubblico. Essere popolari però sembra avere un prezzo molto alto perchè la giovane da giorni è al centro delle polemiche per tanti motivi diversi. L‘attivista si è fatta in questi anni portatrice di battaglie molto importanti affinchè le ‘malattie invisibili’ siano riconosciute.

Si è fatta promotrice della proposta di legge per sensibilizzare su temi come l’endometriosi e vulvodinia, dei quali lei stessa soffre. E’ con queste battaglie portate avanti che è divenuta nota. Il suo nome ha raggiunto un alto grado di popolarità, cresciuto ancora di più quando tutti hanno appreso fosse la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Come abbiamo detto in questi giorni è stata al centro delle polemiche.

Anche lei, come molte influencer, ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. Qualcuno però ricordava che tempo fa, rispondendo ad alcune domande, aveva fatto sapere che il cinema era per lei noioso e che non gli piaceva molto. Quindi in molti l’hanno criticata dicendo di essersi presentata ad un Festival del Cinema dopo aver chiaramente detto di non esserne attratta. Nelle ultime ore però è finita nuovamente al centro delle critiche, questa volta per un tatuaggio che ha fatto dietro la schiena.

Giorgia Soleri finisce nuovamente al centro delle polemiche per un tatuaggio: cosa c’è scritto

E’ un’attivista, influencer, modella e scrittrice, Giorgia Soleri ha pubblicato il suo primo libro dal titolo ‘La signorina nessuno’, che ha avuto da subito un certo riscontro. Sembrerebbe però che non a tutti sia piaciuta questa raccolta di poesie e qualcuno l’ha aspramente criticata.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin a quanto pare sembra essere da giorni al centro delle critiche. Prima per il suo arrivo al Festival del Cinema di Venezia dopo che tempo fa aveva detto in alcune sue storie instagram di ritenere noioso il cinema. Molti utenti l’hanno così criticata dicendo di essersi presentata ad un evento dove il tema è proprio quello. Adesso Giorgia è finita nuovamente al centro delle polemiche, questa volta per un altro motivo. Negli ultimi giorni ha deciso di fare un tatuaggio sulla schiena, abbastanza grande. Si tratta di una poesia di Joumana Haddad, giornalista e poetesse libanese, dal titolo ‘Sono così’.

La poesia comincia: “Sono così, non ho tempo per i rimpianti, gioco con i destini, mi annoio facilmente prometto e non mantengo”. Giorgia a quanto pare l’ha sentito vicina e l’ha voluta tatuare: “Sono così, un silenzio per raccogliermi, un lento terrore per disperdermi un silenzio e un terrore per curare una crudele memoria non c’è luce che possa quidarmi.” La scelta è stata criticata da diversi utenti, qualcuno ha apprezzato la bellezza della poesia e il fatto di averla impressa sul corpo, altri invece hanno polemizzato aspramente.