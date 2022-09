Mare fuori, è arrivata una splendida notizia per il giovane attore del cast: cosa è successo.

Creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, Mare Fuori ha avuto un successo impressionante, soprattutto negli ultimi tempi, con il suo approdo su Netflix. La trama racconta in primo piano le storie di un gruppo di ragazzi che si trovano nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Questa ha esordito nel 2020 su Rai 2.

All’inizio la serie non ha subito riscontrato l’apprezzamento del pubblico ma dopo la messa in onda dei successivi episodi tutto è cambiato, e i telespettatori che l’hanno seguita sono stati oltre un milione. In Mare Fuori abbiamo avuto modo di conoscere giovani attori, qualcuno ai suoi primi passi, qualcuno già noto. Naturalmente nel corso delle stagioni c’è sempre l’arrivo di nuovi personaggi e di nuovi colpi di scena.

Il successo della prima stagione ha portato alla realizzazione della seconda partita sulla Rai esattamente come la precedente. Anche questa, come la prima, ha catturato l’attenzione del pubblico nel corso delle puntate. La serie ha così raggiunto ascolti abbastanza alti tanto che nel 2022 i diritti sono stati acquistati da Beta Film per la distribuzione internazionale e sono stati allacciati accordi con reti di altri Paesi. Negli ultimi mesi Mare Fuori ha festeggiato un nuovo traguardo, è arrivato anche su Netflix. Chi non aveva seguito la trama, trovandosela sulla piattaforma, ha avuto la curiosità di scoprirla. Ciò ha portato la serie ad un successo incredibile. Negli ultimi giorni è arrivata una nuova notizia che riguarda uno degli attori del cast: i festeggiamenti per lui non si fermano!

Mare fuori, splendida notizia per il giovane attore: cos’è successo al Festival del Cinema di Venezia

Mare fuori è arrivata anche su Netflix e ha riscontrato lo stesso successo che ha avuto sulla rete Rai. Quando ha esordito per la prima volta in televisione non ha subito raggiunto grandi ascolti ma nel corso delle puntate è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico. Lo stesso è successo con la seconda stagione.

Le storie dei ragazzi che si trovano nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli hanno portato i telespettatori a vivere una nuova realtà, a riflettere. Negli ultimi giorni si è tenuto il Festival del Cinema di Venezia. All’evento sono arrivati grandi attori e star del cinema. Proprio un attore della serie è arrivato a Venezia accolto da un importante premio. Parliamo di Nicolas Maupas che in Mare fuori interpreta Filippo Ferrari detto o’ chiattillo.

Questa è la prima volta per lui sul red carpet e non si aspettava di ricevere questo importante riconoscimento. Il giovane attore ha vinto il Next Generation Awards come migliore attore rivelazione di Mare Fuori. In un’intervista a Vogue ha così commentato quanto accaduto: “Il premio che ricevo mi riempie di gioia e mi dà l’occasione di respirare questa atmosfera internazionale molto creativa“.