“Mia moglie mi ha salvato dalla depressione”: il famoso conduttore racconta tutto

Il famoso conduttore ha raccontato quanto gli sia stata d’aiuto sua moglie in un momento difficilissimo della sua vita: le sue parole.

“Dietro ad un grande uomo, c’è sempre una grande donna”: sono proprio queste le parole che recita un ‘famoso’ detto e che rispecchiano alla grande il racconto che il famoso conduttore ha fatto su sua moglie.

La vita non è sempre come vorremmo che fosse. Tante volte, infatti, ci mette davanti degli ostacoli da superare e noi dobbiamo essere talmente bravi non solo a non lasciarci scalfire, ma anche a superarli con grande maestria. È proprio questo quello che si capisce chiaramente dalla confessione che il famoso conduttore ha fatto a Il Corriere della Sera nel corso di una sua recentissima intervista.

Attualmente, è uno dei volti più affermati del piccolo schermo italiano, ma all’inizio della sua carriera, il conduttore ha dovuto fare i conti con un vero e proprio ‘mostro’. Così come l’amata star di Hollywood, anche l’amato conduttore ha dovuto fare i conti con la depressione. Ed è solo grazie a sua moglie che è riuscito ad uscirne.

Il famoso conduttore racconta tutto su sua moglie: come gli è stata d’aiuto

“Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia”. sono queste le parole che si pronunciano sull’altare al momento del ‘sì’. Ed è questa ‘promessa’ che la moglie del famoso conduttore italiano ha mantenuto in un momento delicatissimo della vita di suo marito. Ad oggi, il volto tv è completamente uscito da questo tunnel – anche perché stiamo parlando di qualcosa accaduto diversi anni fa – eppure, a distanza di anni, non ha potuto fare a meno di ricordare quanto gli è successo all’inizio della sua carriera e di come sua moglie gli sia stata d’aiuto. “Non sono riuscito a sostenere il peso di una celebrità esagerata e improvvisa”, ha spiegato il presentatore a Il Corriere della sera – portando alle mente cosa gli è successo al momento del suo esordio.

Che il legame tra Fiorello e sua moglie Susanna fosse speciale, lo avevamo già intuito. Con questa rivelazione a Il Corriere della sera, però, ne abbiamo sempre più la conferma. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la splendida donna sia arrivata nel momento giusto. E che sia riuscita a far uscire il conduttore dal tunnel della depressione. “Mi ha rimesso sui binari”, ha raccontato.

L’amicizia con Amadeus

Se l’amore per Susanna è impressionante, anche il bene che lo lega ad Amadeus non ha eguali. I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si siano conosciuti ai tempi di Radio Deejay e che da subito abbiano legato. Sono trascorsi anni da quel momento, eppure la loro amicizia continua a far sognare tutti.

Dobbiamo aspettarcelo sul palco di Sanremo, voi che dite?