Morte Regina Elisabetta: brutto episodio che riguarda Harry, il secondogenito di Re Carlo III.

Alle ore 18 e 30 di giovedì 8 settembre 2022 è arrivata la notizia che ha fermato il mondo. La regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni, dopo 70 anni di regno. Una notizia che ha sconvolto il mondo intero, che considerava la sovrana quasi come una figura immortale.

La regina si è spenta nella sua residenza estiva in Scozia, il castello di Balmoral, dove ha trascorso in serenità gli ultimi mesi della sua vita. E dove si sono recati immediatamente tutti i componenti della famiglia reale, non appena hanno appreso del preoccupante peggioramento delle condizioni di salute di Elisabetta II. A questo proposito, c’è un triste retroscena che riguarda il principe Harry, che si è recato a Balmoral senza Meghan, rimasta a Londra. Ecco di cosa si tratta.

Regina Elisabetta, spiacevole episodio per il principe Harry

Alla già drammatica notizia della morte della nonna, per Harry si sarebbe aggiunto un altro doloroso retroscena. Un retroscena che riguarda il giorno della scomparsa della regina Elisabetta II, avvenuta giovedì 8 settembre 2022, alla tenuta di Balmoral in Scozia. Tenuta verso la quale il principe Harry si è diretto di corsa con il suo jet, ma, a quanto pare, non avrebbe fatto in tempo.

Il duca ha annullato il discorso che avrebbe dovuto tenere a Londra ai WellChild Awards ed è corso in Scozia, dove, però, è arrivato solo un’ora e mezza dopo l’annuncio della morte della Regina Elisabetta, come rivelato da diversi media britannici, tra i quali il Daily Mail. Il principe non ha potuto dire addio alla nonna. Ad attenderlo a Balmoral, al suo arrivo, il resto della Royal Family: papà Carlo, il fratello William, e gli altri tre figli della regina, gli zii Anna, Andrea ed Edoardo. Oltre a Meghan non era presente neanche Kate Middleton, rimasta a Windsor per occuparsi dei bambini. I due fratelli con le rispettive mogli, però, si sono riuniti nelle scorse ore, per ammirare i numerosi fiori e omaggi lasciati all’ingresso del castello di Windsor.

William e Kate, divenuti principe e principessa di Galles per volere del nuovo Re Carlo III, hanno passeggiato fianco a fianco con Harry e Meghan, proprio davanti il palazzo reale, invaso dagli omaggi floreali per la regina. È la prima volta che i due fratelli si mostrano insieme pubblicamente dopo due anni e le immagini, inevitabilmente, non sono passate inosservate. Segnali di pace? Quel che è certo e che le due coppie si sono riunite in nome del grande amore per la regina.

Secondo le indiscrezioni, è stato William a chiedere al fratello Harry e a Meghan di accompagnare lui e Kate all’esterno del Castello di Windsor. Dopo aver trascorso circa 40 minuti in pubblico, le coppie sono andate via nella stessa automobile.