Perché la Regina Elisabetta aveva sempre con sé la borsa: il retroscena che non tutti conoscono sulla sovrana.

A quattro giorni dalla diffusione della notizia, il mondo è ancora profondamente scosso per la scomparsa della Regina Elisabetta II. La sovrana si è spenta l’8 settembre 2022 nel castello di Balmoral, all’età di 96 anni, dopo 70 anni di regno.

Una regina che non sarà mai dimenticata, per la forza e la determinazione dimostrata anche nei momenti più bui del suo regno. Una regina che, nel corso degli anni, non ha mai rinunciato al suo stile inconfondibile. L‘eleganza innata ha accompagnato Elisabetta II fino alla fine: i suoi outfits, mai banali, hanno sempre incantato il mondo. Outfits nei quali non mancava assolutamente mai un accessorio: una borsa. Quasi sempre nera con manici allungati, la sovrana non poteva fare a meno dell’accessorio e c’è un motivo per preciso.

La Regina Elisabetta non poteva fare a meno della sua borsa: il motivo

Dai colori pastello a quelli fluo: la regina Elisabetta è sempre stata impeccabile in quanto a stile, sfoggiando gli abiti dai colori più svariati, ma sempre perfettamente abbinati. Abiti quasi sempre a tinta unita, ai qual spesso abbinava copricapi, tra gli accessori più amati di Sua Maestà. L’elemento che, però, non mancava mai nei look di Elisabetta II era la sua borsa. La sovrana ne possedeva circa 200, di colori diversi, ma tutte firmate Launer: quasi sempre, però, nelle occasioni pubbliche la regina ha optato per il modello di colore nero. Qual era il contenuto della borsetta della regina?

Questo non lo sapremo mai, ma c’è un curioso retroscena che riguarda proprio l’accessorio diventato ormai indispensabile per Elisabetta. La sovrana, infatti, non si separava mai dalla sua borsa perché quest’ultima non rappresentava soltanto un semplice vezzo. Attraverso la borsa, o meglio la posizione di questa, Queen Elizabeth lanciava precisi messaggi al suo staff, come riporta Ansa.it. Ad esempio, se la regina poggiava la borsa per terra, intendeva dire che qualcuno doveva porre fine alla conversazione; al contrario, se la borsa era posta sul braccio sinistro, la regina voleva comunicare che la conversazione era piacevole. E ancora, se la borsa veniva riposta sul tavolo, il pranzo o la cena sarebbero dovuti terminare. Insomma, quella che sembrava un ‘semplice’ accessorio di moda era, in realtà, uno strumento utilissimo per la regina, per comunicare messaggi che non poteva recapitare con le parole.

E, a proposito di borse, l’ultimo modello di Launer sfoggiato da Elisabetta è stato creato apposta per lei, in occasione del Giubileo di Platino dello scorso giugno. Modello creato in due colori, viola e nero, ma, ovviamente, la sovrana ha optato per la Ebony Black, confermando la sua passione per le borse nere.