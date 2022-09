Solo 28 anni, ma già insegnante: cosa fa oggi Rocco dopo Masterchef? Impensabile

All’epoca di Masterchef, Rocco era già un insegnante ad appena 28 anni, ma sapete che cosa fa oggi? Davvero impensabile!

Tutte le stagioni di Masterchef sono imperdibili, ma la settima – la stessa che sta andando in replica su Cielo in queste ultime settimane – lo è ancora di più. Ad affiancare Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich, vi è la prima volta in assoluto proprio lei: Antonia Klugmann.

Mai come quella volta, la settima edizione di Masterchef ha visto alternarsi tra le sue cucine professionali tantissimi talenti. A partire da Simonetta Piccardo – tra le prime eliminate della stagione – fino a Simone Scipioni – il vincitore del talent – sono stati davvero diversi coloro che hanno preso parte al programma di cucina. Tra i tanti che si sono presentati tra i fornelli professionali, il pubblico italiano non può fare a meno di ricordarsi del giovanissimo Rocco. All’epoca della sua partecipazione, il cuoco amatoriale aveva 28 anni, ma già era un insegnante con una passione smisurata per la cucina.

Cos’è successo a Rocco Buffone dopo Masterchef? Seppure non sia riuscito ad aggiudicarsi la vittoria, il ventottenne è riuscito ugualmente a catturare l’attenzione dei quattro giudici, ma ad oggi cosa fa? Scopriamolo insieme!

Cosa fa oggi il giovane Rocco dopo Masterchef?

Non sarà riuscito ad aggiudicarsi la vittoria a Masterchef, ma la cucina e l’inventiva di Rocco Buffone non è assolutamente passata inosservata. Siete curiosi di sapere, però, che cosa fa oggi il giovane? Come dicevamo poco fa, all’epoca della sua partecipazione al programma, il giovane cuoco amatoriale aveva solo 28 anni, ma con una carriera già abbastanza avviata nel mondo della scuola. Il suo lavoro, quindi, Rocco già ce l’aveva, eppure non poteva fare a meno di inseguire la propria passione per la cucina. Cos’è successo, però, una volta terminata la sua avventura tra i fornelli di Masterchef?

Abbiamo rintracciato Rocco Buffone su Instagram e, con grande meraviglia, abbiamo appreso tutto quello che è successo una volta ultimata la sua esperienza a Masterchef. Dando un’occhiata al suo canale, infatti, abbiamo rintracciato scatti che non solo mostrano i suoi succulenti piatti, ma anche il prosieguo della sua passione. Non ci è dato sapere se Rocco continua a svolgere il suo lavoro da insegnante, ma in diverse fotografie l’abbiamo visto con indosso una divisa da cuoco. Questo, quindi, ci fa pensare che la sua partecipazione al talent abbia dato i suoi frutti.

Le ‘sorprese’, però, non finiscono qui! Così come Ludovica, anche Rocco ha raggiunto un ottimo traguardo di coppia: il matrimonio! Poco più di un anno fa, il giovane è convolato a nozze con la sua amata.

Insomma, dopo Masterchef Rocco ne ha fatte di cose, non credete?